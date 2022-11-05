白宇飾演桐山醫院不可一世的年輕醫生白術。（愛奇藝國際站提供）

楊冪與白宇一開始相遇互不對盤。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站開播最新醫療職人劇《謝謝你醫生》，由收視女王楊冪搭檔《微微一笑很傾城》走紅的男星白宇。楊冪飾演無國界醫生「肖硯」，該劇首集就賺人熱淚，她的醫生男友在眾人面前下跪，拿出早就準備好的戒指求婚，下一秒卻無預警開戰，未婚夫在救治病人途中遭炸彈打中，楊冪為了手術只能先救別人，最後愛人在她面前嚥下最後一口氣，她自責淚崩，多次懊悔哭喊，「我原本可以先救他的。」

這是楊冪第一次挑戰醫生角色，首播後演技被讚爆，第一集出現的鏡頭中，她大部分都是戴著口罩、站在手術台旁，只露出一雙玲瓏大眼，然而從一開始的案例，她為了不拿掉患者子宮，堅定完成手術，眼神透露出了自信與堅持；到後面，她看見愛人在她面前死去，從忍住眼淚到皺著眉頭懊悔痛哭，沒有露出大半臉頰，光用眼睛就傳遞出悲傷情緒，播出後也讓「楊冪肖硯的眼神戲」衝上熱搜關鍵字，肯定她在劇中精采的演出。

楊冪與白宇的相遇更是火花四射，互嗆到底。劇中楊冪在咖啡廳不小心撒了白宇一身咖啡，讓白宇對她第一印象超傻眼，之後楊冪在路邊發現有孕婦暈倒施以急救，白宇堅持要移動患者送醫，兩人僵持不下；而後在救治時，白宇認為應該要專注在婦人的疾病本身，但家屬陷入要救孕婦還是救胎兒的抉擇，讓楊冪當場和他對嗆，觀點不同的他倆，只要同時出現就會意見相左，火藥味十足。

《謝謝你醫生》改編自小説《ICU48小時》，講述楊冪飾演的醫生因為未婚夫離世而回國，來到桐山醫院急診科工作，結識了白宇飾演的桐山醫院最不可一世的年輕醫生，兩人從一開始理念不合，到合力救治一個又一個急診室病患，逐漸打開心結發現彼此的共通點，進而放下成見欣賞對方，接納對方成為生命中最重要的人。《謝謝你醫生》將於11月4日在iQIYI國際版APP及iQ.com開播。