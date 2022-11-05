一名女網友剛升大學被學長追求，學長說「我喜歡妳現在的樣子，況且微肉的女孩才好抱啊」，畢業後2人同居，她發現原本手機不離身的男友，竟經常把手機丟在家中，後來才驚覺男友早已出軌，男友有2支一模一樣手機，另支手機專門與其他女子聯繫，崩潰說「你說女孩微肉才好抱，為什麼現在卻轉身上了她」。

該女網友在Dcard發文，她大一時加入吉他社，因為個性害羞總躲在教室角落練習，男友是她的學長，2人多次相處後，對方向她表白，男友說喜歡她的理性、偶爾的任性，還說「我就是喜歡妳現在的樣子，況且微肉的女孩才好抱啊」，畢業後半年他們開始同居，她開始發現男友有些行為很奇怪。

該女網友發現男友原本說會早睡，同居後卻經常晚歸，此外男友原本是手機不離身的，同居後她卻發現對方常忘記帶手機，最後男友近期常說業績獎金被主管扣著；她後來某天發現男友手機又忘記帶，幫忙充電時發現一則訊息「Cherry／35000」，她翻看手機後果然發現多張私密照、鹹濕對話和性愛片。

該女網友才發現男友晚歸只是去對方家，而男友竟有兩隻一樣的手機，另支手機專門聯絡對方，當天男友剛好「帶錯手機」，而男友稱被扣獎金，其實是養其他女人，她之後攤牌，男友哭著求她原諒，她則崩潰發文「你說女孩微肉才好抱，為什麼現在卻轉身上了她」。

其他網友留言「很慶幸你沒有相信，這種人的鬼話真的不可以原諒，自己過得好最重要」、「恭喜你！在婚前就發現他的真面目，真的恭喜你」、「變質了就不要吃，吃了會傷很久。總會有人買好吃的給妳吃，快樂幸福的吃，才會甜甜的笑」、「說你微肉沒關係很好抱不就是因為想幹你嗎？哪有這麼多理由」。