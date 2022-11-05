現場周邊也安排表演、闖關、摸彩等活動，增進親子情感交流。(台中市政府提供)

推動家庭教育！台中市政府教育局家庭教育中心5日在太平區運動場舉辦2022閃「躍」幸福‧愛的動力親子動滋趴活動，教育局長楊振昇代表市長盧秀燕歡迎阿公阿嬤爸爸媽媽帶小朋友共同參與，並向市民朋友報告市長恢復老人健保、增加公托公幼、提高生育補助等政策；現場周邊也安排表演、闖關、摸彩等活動，增進親子情感交流，玩得開心、收獲滿滿。

楊振昇說，市長盧秀燕是六都唯一女性市長，她上任前，台中市在教育科學文化支出占總歲出比率曾是六都最低，經過盧市長的努力，現在已躍為六都第一；盧市長也相當重視家的根本-家庭教育，家庭最重要的是「陪伴」，盼藉活動鼓勵家長陪伴孩子，增進親子交流、提升陪伴品質，拉近家庭成員距離，共創美好回憶。楊局長也感謝長億高中、太平教育發展協會協助，讓活動圓滿成功。

市議員賴義鍠指出，四年來可從各項教育成果，看到盧市長重視教育，教育局今日活動還特地安排手語人員，從小地方可見用心，教育好下一代、社會國家才會更好，大家一起努力。

教育局說明，今日許多家庭帶著孩子，共計上千人來到現場，市府23個單位及機構也擺出攤位，有趣好玩，現場也有「攀樹體驗」、「走繩體驗」等冒險活動，還有各種親子玩遊戲、看表演、摸彩的闖關體驗，像是「愛的定位」親子投沙包挑戰，便訓練孩子投擲時的專注力與反應力。

「愛的力量」活動，則由孩子雙腳站立於家人的雙腳上，親子同心協力走至終點，大家玩得不亦樂乎，同時也具教育意義。家長陳小姐指出，今天活動很有趣，她陪孩子走繩，一開始孩子雖然害怕擔心，但還是願意堅持下去，感覺孩子成長好多。參與小朋友則說，跟媽媽一起玩投沙包很開心，想再多玩幾次！