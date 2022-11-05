雙11電商盛會近幾年成為電信業另一主要戰場，電信業近期也祭出一波波各項優惠，拚資費、現折、加碼點數以及免費升級等，也藉機衝刺一波用戶申購或者搶購潮。

中華電(2412)推出「雙11有購狂瘋搶Hami Point購物金」優惠，主打多款5G熱銷機型，申辦精采5G 999元以上購機方案，入手iPhone 14/14 Plus最高享Hami Point達2500點；搭配三星、SONY、OPPO等Android品牌指定機型，最高折價2000元。11月13日前，搶先申辦精采5G四季饗宴方案指定資費，最高加碼送1111點，加上原方案贈點，最高享18,111點；Hami Point 1點等於1元，可於Hami Go「雙11破盤專區」換購眾多優惠商品或旅遊好物。不僅如此，活動期間申辦上述方案，還有機會獲得Hami Point 6666點或Hami Point 1111點，至Hami Go網站消費可再獲一次抽獎機會，買越多中獎機會越高。

台灣大(3045)myfone購物將於11月7日至11月12日祭出「最強3C在myfone」特惠活動，連續6天，每天5個時段，限時限量搶購3C夢幻逸品，最低優惠1折起。包含原價34,900元的iPhone 14 Pro(128G)福利品，搶購價只要26,888元；小米手環7折扣後只要111元。此外，活動期間下單任一商品，還可天天抽11,111元myfone購物電子禮券。

不僅如此，台灣大旗下行動閱讀平台MyBook持續擴充電子書內容，今年度累積至第三季電子書銷售量較去年同期成長4倍，且在momo電子書館的書籍數量年成長高達6成，提供民眾豐富且多元內容供選擇。為迎接一年一度的雙11購物節，MyBook攜手momo電子書館推即日起至11月13日推出全年最殺，全館購書不限金額享7折的優惠。

遠傳(4904)迎戰雙11，即日起至11月底，遠傳網路門市祭出一系列超殺優惠，新申辦/攜碼4G不降速吃到飽599以上方案，可獲得2400元購物金及加碼贈11杯超商咖啡，再抽111杯咖啡，限時搶購iPhone 14系列空機還可現折2222元，5G單門號方案同享優惠。除此之外，為滿足消費者年底換新機的需求，遠傳祭出「大」回饋，消費者買小就送「大」，手機、3C家電同步換新，11月起到遠傳入手指定機款，月付999元起享手機0元起，電視等多款熱門3C家電0元帶走。

亞太電(3682)即日起祭出最新一波超狂優惠，新申辦/攜碼「5G極速升等」iPhone 14雙11限時購機方案，月付799元，全系列iPhone 14僅需支付128GB專案價格，即可帶走256GB同型機款，容量免費小升大。亞太電自2019年數位門市首創最快10分鐘門號立即通的24小時電信服務，至今已累積服務超過數十萬用戶。今年雙11數位門市推出最夯iPhone 14超狂優惠方案，活動期間內，月付799元，約期30期，就能以128GB專案價格免費升級至256GB容量，iPhone 14優惠專案價20,300元、iPhone 14 Plus優惠專案價24,300元、iPhone 14 Pro優惠專案價27,300元、iPhone 14 Pro Max優惠專案價31,300元，均內含5G上網40GB流量，超量後享21Mbps上網吃到飽、網外贈送90分鐘，合約期間內，再送「5G上網補充包」流量折抵金。