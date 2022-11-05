全國VEX教育型機器人賽事28支隊伍展開2天競技，教育局長楊郡慈（右）看選手在賽前加強練習操作機器人。（羅浚濱攝）

竹北市十興國小在全國VEX教育型機器人賽事都獲得很好佳績，縣府與中華資訊與科技教育學會共同主辦2022-2023 VEX教育型機器人系列賽事，5日在十興國小開幕，有全國28支優秀隊伍展開2天競技，晉級隊伍明年2月決賽，爭取參加美國舉辦的2023 VEX世界錦標賽。

參賽隊伍各派2名選手操作機器人，先開至卸貨將圓餅卸到機器人身上，每個圓餅1分，而後操作到指定區域射擊，依距離計1到4分，統計分數最高者晉級，考驗參賽選手操作機器人的熟練度和技巧。

中華資訊與科技教育學會祕書長游雅婷表示，VEX機器人賽事為全球最具影響力的機器人賽事之一，年年推出新的工程設計主題，吸引世界各國超過百萬學生參與，並被金氏世界紀錄認證為世界最大機器人賽事。

游雅婷指從2018年至今，舉辦VEX Taiwan Open教育型機器人系列賽事已進入第5年，代表台灣的選手至VEX機器人世界錦標賽的表現，都不負眾望，2022賽季送出25隊賽隊中，抱回33個傑出獎項，表現亮眼。縣府秘書長陳季媛期待未來有更多學校參與，讓機器人教育成為新竹縣數位學習新亮點！

教育局長楊郡慈指出，這項比賽結合團隊、技術、語言、程式設計等合作精神，十興國小在2019年與2022年2度獲得VEX機器人世界錦標賽傑出獎項，向世界展現台灣科技教育的超凡實力，本次賽事新竹縣將有4支國小組隊伍在第1場賽事出賽，後續系列賽事則有3支高中隊伍出賽。

賽事類型包含國小與國中年齡參加的VEX IQ機器人比賽，國中與高中年齡參加的VEX V5機器人比賽，從11月到明年2月共有9場賽事，預估將十全台超過150支隊伍1700人次參賽，最終賽事選出最優秀選手，明年4月代表灣參加美國舉辦的2023 VEX世界錦標賽，共同角逐世界冠軍等優秀頭銜。