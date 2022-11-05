台灣運彩公布卡達世足賽的23種投注玩法。（台灣運彩提供）

2022卡達世足賽將在台灣時間11月21日凌晨0時開踢，台灣運彩5日公布23種猜冠軍及特別項目玩法，本屆64場首次全面開放單場及場中投注，並搭配「買運彩 瘋足球 抽Porsche」活動，希望吸引民眾投注，目標銷售破百億。

台灣運彩總經理林博泰指出，經營運彩8年多來，上任首年就碰到2014巴西世足賽，該屆銷售24億，2018俄羅斯世足賽則拉高到70億，其中光是決賽就賣出8.5億，本屆則盼以100億為目標。

本屆世足投注運彩提供多達23種冠軍及特別項目，包括預測本屆世足冠軍、金靴獎得主、金球獎得主等，日前已提供的「2022世界盃冠軍」投注中，巴西賠率4.00倍最被看好。

事實上，從運彩開出猜冠軍玩法1周以來，已有民眾開始投注，運彩也動態調整賠率，原本看好度第3的阿根廷竟拉下衛冕者法國，躍居第2。不論是因為台灣的阿根廷及梅西球迷眾多，還是法國因明星中場普巴受傷，衛冕之路被看衰，都顯示民眾對世足的熱切期待。

台灣運彩本屆世足賽首次在單一賽事嘗試將所有場次全面提供單場與場中投注，要一日球迷簡單快速就能上手參與世足。同時為了讓民眾與世足賽零時差，將提供24小時投注服務，消費者不僅可以在投注站與同好一起看球賽投注，也可以提前申辦線上投注會員，投注更方便。

台灣石虎足球隊隊長魏沛倫（右）在台灣運彩世足記者會參加趣味PK賽。（台灣運彩提供）

台灣運彩今明兩天在台北統一夢廣場舉辦足球嘉年華，炒熱世足，昨天記者會由熱血主播徐展元、金鐘主持人蔡尚樺帶動氣氛，台灣石虎足球隊國腳魏沛倫、施信安等6位球員還進行趣味PK，同時公布多項炒熱世足的活動。

卡達世足賽運彩搭配多種活動，「買運彩 瘋足球 抽Porsche」從11/7至12/19舉辦，不限球種、單筆／張投注滿2,000元，就有機會可以抽中保時捷，把名車開回家；攜手CoCo都可提供實體投注站客戶單張投注滿500元，可以限量免費兌換CoCo飲料、聯名胖老爹推出運彩足好運全家桶炸雞、邀請AKB48 Team TP擔任運彩投注站一日店長、贈送新光影城直播派對門票。更多活動詳情可以關注台灣運彩粉絲專頁、更多投注詳情，請上台灣運彩官網查詢。