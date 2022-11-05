高端疫苗10月28日完成補件，食藥署3日就審查完報告，宣布延長緊急使用授權（EUA），昨中央流行疫情指揮中心也公布疾管署所分析的報告指，高端疫苗對中重症、死亡的保護力有9成以上。外界對於食藥署快速審過EUA表示質疑，衛福部長薛瑞元今回應「快也唸、慢也唸」，同仁很努力，快速把資料整理出來，也剛好順利約到委員時間，就開會了。

薛瑞元今出席公立醫院協會第11屆第2次會員大會，接受媒體聯訪時指出，新冠肺炎疫情已連續幾周往下走，趨緩的趨勢已確定，死亡個案則是落後指標，現在看起來是反映高原期，還需繼續觀察。

面對高端快速審過的爭議，薛瑞元今回應「快也唸、慢也唸」，立法院的大家還一直問他會不會拖過選舉，他說要拚拚看，最好不要拖過去。同仁們很努力，快速把資料整理出來，也剛好順利約到委員時間，就開會了，都照一定的程序來。

對於3日會議的委員名單，薛瑞元表示不會公布，現在的網路搜索非常厲害，擔心造成委員和家人的騷擾，因此不會公布，但是會議紀錄會公布。

昨日指揮中心公布的報告被專家指是上市後監測，屬於第4期臨床試驗。薛瑞元表示，該報告是真實世界數據，不能說什麼第3、第4期，高端第3期臨床試驗是WHO的團結試驗，這次EUA沒有要求高端在1年內做完第3期，而是要求保護效益的報告，這個要講清楚，不要一起講。

對於接下來是否還會採購高端疫苗？薛瑞元表示，目前沒有要買，高端的階段性任務已經完成，可以證明我們的確有實力製造安全、有效的疫苗。