馬斯克被拜登陰了…1.4兆天價竟換來這句話

全球首富馬斯克砸440億美元（約台幣1.4兆）入主推特後，大動作展開整頓改造，除了高層大換血、裁撤50%員工，還修改內容審查和隱私權機制。在馬斯克忙得焦頭爛額之際，美國總統拜登在背後補一槍，直指「馬斯克買了一家向全世界散佈謊言的公司。我們怎麼能指望孩子們能夠理解什麼是有危險的呢？」

事實上，馬斯克與拜登經常隔空互槓，此前拜登政府經常大讚福特等車廠投資電動汽車，是為推動乾淨能源而努力，但很少提及特斯拉；馬斯克曾多次諷刺美國的老人政治現象，更酸爆「競選總統年齡不能到8000歲」，似乎暗諷拜登年紀太大。

路透報導，拜登在一次募款活動上說，「現在我們都在擔心，馬斯克買了一家向全世界散佈謊言的公司。美國已經沒有編輯了。沒有編輯。怎麼辦？我們怎麼能指望孩子們能夠理解什麼是有危險的呢？」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）稍早告訴記者，拜登已經明確表示需要減少仇恨言論和錯誤訊息。她說，這種信念延伸到推特、臉書和任何其他用戶可以散播虛假訊息的社交媒體平台。

馬斯克上周砸440億美元收購推特後，隨即展開大刀闊斧的改革行動，首先開除執行長在內的高層四巨頭，自己出任推特CEO，還解散推特董事會，目前他是唯一董事。

而為了削減開支，推特本周五開始裁掉50%員工，約3700人。馬斯克在推特上提到裁員時表示：「公司每天損失逾400萬美元（約台幣1.3億），我們別無選擇。」他強調，被裁撤的員工都能領到3個月資遣費。

馬斯克向廣告主承諾，不會讓這個社群媒體，變成發言都不必承擔後果的「免費地獄」（free-for-all hellscape）。但因廣告商對今後推特監控、審核內容的能力有疑慮，不少客戶紛紛抽掉廣告預算。