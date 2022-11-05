日前妮莎颱風帶來豪雨，百齡橋下許多車輛因此泡水，國民黨台北市長候選人蔣萬安在今天台北市長辯論會時，在第2輪交叉詰問直指民進黨台北市長候選人陳時中曾說，若陳當選台北市長，只要水門外有車子就絕對不關水門，請問陳時中知道水門用途嗎？陳時中反嗆蔣萬安倒果為因，強調自己是說關水門前要把SOP做好。

蔣萬安直指，請問陳時中知道水門用途是什麼嗎？您知道水門是用來阻絕帶來的水災直接侵襲水門內市民財產安全嗎？如果不關水門引發台北大水災，造成市民生命財產損失，「您又要說責任你來扛，您扛得起嗎？」

陳時中譏諷，蔣萬安問說水門關閉，蔣又跟剛剛一樣，「講一遍他還聽不懂，今天我再講一遍，看他能不能聽得懂」。陳時中解釋，水門要關，他指的是在關之前的SOP做好，相信市政府都有，什麼時候要通知車主、什麼要去檢查，什麼時候要外移、要關閉。

陳時中回嗆蔣萬安倒果為因，稱他縱使淹了水也不關水門，「我是說在關水門前要把SOP做好，我不知道這樣子講蔣委員能不能了解」，他表示將來是市政管理的時候，SOP不是亂湊，SOP有順序，把順序弄清楚做事情才會做好。

陳時中並提及內湖交通問題，他說，無黨籍候選人黃珊珊稱那時候前台北市長馬英九做的，但那時黃珊珊是市議員，那時候是否應該提出相關配套？應該眼光看得更遠一點。

對於內湖交通，陳時中指出，現在有一些拓寬的工程很好，能夠及時的改善，智慧化的交通很好，好的事情繼續做，他只是指出還有地方做得更好，如幾個匝道可以改善，環東可以接得遠一點，平面道路直接接上高架，讓吞吐量更大，塔悠路到堤頂地下連通道，跟市府之前評估的港墘路不太一樣，那邊有一些箱涵不方便，評估一條路不只是一條路，要很多條路不斷評估才會成功。