大陸央視新聞用戶端報導，大陸國務院聯防聯控機制5日召開新聞發布會，大陸教育部、國家疾控局相關司局負責人和有關專家出席。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，要嚴格執行第九版防控方案和「九不准」要求。他強調，提高科學精準防控水準，切實保障群眾正常生產生活秩序，防止簡單化、「一刀切」，堅決整治層層加碼。對於典型案例，國務院聯防聯控機制將加大通報和曝光力度。

米鋒表示，當前，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜。

要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實「四早」，做到早發現、快處置、防外溢。

大陸國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔介紹，近日，大陸全國每日報告新增陽性感染者數量波動上升，疫情繼續呈現點多、面廣、頻發特點，形勢嚴峻複雜，受Omicron進化分支傳播能力強、隱匿傳播的影響，跨省跨區疫情增多，多地新舊疫情疊加交織，烏魯木齊、呼和浩特、廣州、鄭州、福州、蘭州等省會城市發生了聚集性疫情，局部地區出現了疫情反彈。

目前，新疆、內蒙古疫情防控攻堅行動已取得初步成效，廣東、福建、黑龍江、河北、河南局部暴發疫情正在逐步趨穩，其他省分的疫情多點散發，大陸疫情總體可控。但需要指出的是，由於中國持續面臨境外新冠肺炎疫情輸入和本土疫情傳播擴散、秋冬季流感等季節性疾病高發的多重壓力，發生新冠肺炎聚集性疫情風險依然存在，存在新冠肺炎疫情與流感疫情疊加的可能。

大陸國家衛生健康委、國家疾控局將繼續指導各地，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，科學精準嚴格執行疫情防控各項措施，以快制快，持續強化局部聚集性疫情的處置。

國務院聯防聯控機制發佈會上，國家疾控局監督一司二級巡視員妥佳說明當前疾控局通報群眾反映較多的問題，已依法依規嚴肅問責：一是對來自於低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施；二是隨意將限制出行的範圍由中高風險地區擴大到其他地區；三是隨意擴大採取隔離管控措施的風險人群範圍。除了違反九不准規定之外，一些地方處置疫情存在簡單化、一刀切、層層加碼等新的表現形式：一是隔離場所收費；二是隨意靜默、封城代替管控；此外，個別地區用附碼、彈窗的形式限制人員出行。有關部門將及時通報並督促整改，整改不到位的、不落實的，依法依規嚴肅問責。