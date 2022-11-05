和人交往、戀愛，難免遇到分手的狀況，若是能好聚好散，就能為這段感情畫下美好的句點。命理網站《星座不求人》分享，雙子座、金牛座和射手座是「模範前任」，分手後不但不會和前任撕破臉，甚至會主動避嫌，不再打擾對方的生活。

▎雙子座

分手雖然很痛苦，但生活還是要過，因此雙子座對於前任不會太過計較，只要不是因為原則問題，他通常不願意鬧得太難看，畢竟以前也是真心相愛過，就讓這段感情好聚好散，分開之後他也會管好自己的嘴，不和別人抱怨前任的不是，雙子座個性灑脫豁達，認為彼此就算做不成情人，至少也不要變成敵人，所以他大多都會選擇和平分手，很少出現撕破臉的情況。

▎金牛座

金牛座是個尊重感情的人，他不會輕易開始一段戀情，也不會隨便脫口而出要分手，但如果2人真的分開了，他也會選擇尊重這個結果，就算心裡難過，理性的他也會告訴自己要好聚好散，和前任做好切割，欠對方的東西馬上還，就算他再懷念，也不會打擾前任的生活，因為他們心裡清楚，分手就等於結束，不管彼此之後如何，都不再和對方有關係了。

▎射手座

射手座個性豁達大度，分手後無論誰對誰錯，他都不會把過錯怪在對方身上，而是一笑置之，未來就算和前任再遇到，也會表現出大氣的一面，讓彼此都不尷尬，回憶的照片、物品等也會盡量刪掉、丟掉，並和身邊的朋友明確表示2人已經分手的消息，之後若非別人問到，他絕對不會主動提起，因為對於射手座來說，人生還很長、有趣的事還很多，何必讓自己沉溺在過去呢？