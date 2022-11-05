季後挑戰賽擊敗味全龍，中信兄弟尋求衛冕還要過樂天桃猿這一關，「台灣大賽」首戰今天在桃園點燃戰火，隊長王威晨的腳傷成為關注焦點，他表示，經過連續4天「英特波」治療後，拉傷已有好轉，「從完全不能跑到可以衝刺，能衝刺心情是滿好的，希望可以不要有顧慮地在場上。」

王威晨兩個多禮拜前意外拉傷，自己也不知道如何受傷讓他心情十分沮喪，與龍隊季後挑戰賽前2戰都還有先發上場，但第2戰打到一半提前退場，隔天就未被排進先發打線，當時他表示，因為自己身體已經到達臨界點，不得不向教練、防護團隊反應。

好在球隊沒有因為他的缺陣而受到影響，王威晨也在1日開始去接受治療，一連接受4天「英特波」治療，「這是醫生建議的，我覺得效果是滿好的，拉傷應該是沒辦法那麼快可以跑，到這兩天練習我都有衝刺，身體沒有狀況，身體整體、心理都準備好了，是可以比賽的狀況。」

王威晨表示，自己已經做好萬全準備，只等教練團安排，「好險有趕上，希望不要再去用到，讓傷勢更嚴重。」身為隊長的他也不吝嗇與學弟們分享經驗，他也會因應不同個性去回答、教學，「像是岳政（華）我會主動去說，（黃）韋盛、（宋）晟睿也會主動來問我，去年我也會阿坤（江坤宇）去討論場上情況，這樣獲勝的機率就會變高。」

總教練林威助表示，王威晨拉傷有好轉，但還沒辦法完全全力衝刺，也要再視他賽前練習狀況再做決定，但打線應該與季後挑戰賽時差不多。