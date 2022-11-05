台北市長電視辯論會於今（5）日下午舉辦，進入交叉詰問環節，民進黨候選人陳時中稱，中廣董事長趙少康是國民黨候選人蔣萬安的「最大側翼」與重要智囊，蔣、黃對「新竹換台北」的棄保之說有何看法？更問蔣，犧牲同黨同志林耕仁的政治利益、讓民眾黨新竹市長候選人高虹安，「你認為這樣是你選情告急的下策嗎？」對此，媒體人朱凱翔則直言：「我無法理解陳時中為何要問棄保。」

陳時中表示，趙少康是蔣萬安的最大側翼、重要智囊，趙曾提出非綠陣營分裂將會讓在野黨兩敗俱傷，故曾提議「新竹換台北」，要國民黨支持高虹安、換取民眾黨支持蔣萬安。陳更直接問蔣，犧牲同黨同志換人的政治利益，「你認為這樣是你選情告急的下策嗎？」

針對陳時中的提問，朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文道：「恕我駑鈍，我無法理解陳時中為何要問棄保。」

此文約半小時則獲的千人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「他怕被棄保啊！所以就問一下囉」、「因為害怕被棄保的人，才會說棄保這一題材，難道陳時中？」「早有心理準備，還是要問一下，別輸得不明不白」、「因為最新一份民調，陳時中終於扳回第二名，起心動念想操作綠營選民棄黃珊珊了吧」、「不要跟他計較，因為他自己也不知道要講什麼」、「只有這題是自己寫的，趙少康是蔣萬安側翼笑死我了」。