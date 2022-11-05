江佩萱以海洋世界為主題完成蛋糕裝飾競賽作品。（勞動力發展署桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

勞動力發展署桃竹苗分署副分署長何維敦（左六）與獲獎選手和老師合影。（勞動力發展署桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

第17屆全國身心障礙者技能競賽今揭曉成績並舉辦頒獎典禮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在26項職類中勇奪2金、1銀與1銅。其中參與蛋糕裝飾組的江佩萱，出生時右手手指沾黏連在一起，經多次手術與復健才勉強恢復，從小對烘焙感興趣的她，經歷刻苦訓練，以海洋為主題完成作品，成功奪得金牌。

江佩萱目前就讀萬能科大餐飲管理系2年級，從小就喜愛烘焙與裁縫，高中時曾參加身障賽基礎女裝組獲得佳作，她發現參加比賽有動力持續提升自我，還能累積經驗精進專業技術，今年便決定挑戰蛋糕裝飾組，代表桃竹苗分署參賽。

根據規則，蛋糕裝飾組選手須在時間內依大會提供的10吋圓型蛋糕體及題目，設計並製作蛋糕裝飾。江佩萱以「海洋世界」為主題，使用熱帶魚與珊瑚群裝飾，營造活靈活現的海洋生態景觀，在3小時內完成翻糖作品與奶油蛋糕裝飾。

據了解，江佩萱出生時右手的手指沾黏連在一起，歷經過3至4次手術，將各手指相連部分切開，後續透過復健才勉強恢復右手功能，目前慣用手為左手。

江佩萱說，蛋糕裝飾最複雜也最費手力的部分是染色翻糖，須依靠平時鍛鍊手部肌肉，以擠巧克力與糖霜當練習，讓雙手施力有相當平衡的穩定度，感謝桃竹苗分署提供練習材料，她才能專注訓練技巧，對於獲得評審肯定也十分感動。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部每2年舉辦全國身心障礙者技能競賽，鼓勵身障者學習技能，盼藉此提供身障者展現技能的舞台，分署也盼透過技能訓練培訓身障選手，讓他們在學習技能後也可順利進入職場穩定就業。