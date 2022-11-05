高雄市議員候選人李雅靜5日成立競選總部。（李雅靜競總提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市議員候選人李雅靜5日成立競選總部，不少藍營大咖都到場站台，包括國民黨主席朱立倫、前高雄市副市長李四川、前立法院長王金平、高雄市長候選人柯志恩，連女戰神立委陳玉珍都現身力挺。現場也湧入近2000名支持者，壯闊的場面讓李雅靜不禁潸然淚下，感謝各位支持者做她最堅強的後盾，讓她可以不懼怕各種攻擊與抹黑。

李雅靜表示，自己在議會已經邁入12年，這12年來對鳳山的事情都相當關心，也和所有的里長們都站在一起，不管是水溝和淹水的問題，或是鳳山區大大小小的道路，只要是大家想得到的、沒人要做的，她都會一直做，只要有支持者相挺，她就不怕被恐嚇，更不怕被惡勢力威脅。

李雅靜也提到，她去年6月就拿到高端疫苗的合約書，並且擔任吹哨者，有經過國際認證的疫苗只要300多或600多元就買得到了，沒有通過國際認證的高端疫苗竟要價881元，而且接種高端疫苗的民眾去日本還得先自費篩檢，才能正大光明的出國，政府根本不懂人民百姓的痛苦，還不斷抹黑和造謠，利用網軍來欺負她。說到這裡，台下民眾不斷給予鼓勵，李雅靜也不禁流下淚水。

李四川表示，李雅靜在她任職副市長期間，以監督者的角色支持燈亮、路平、水溝通等政策，如果沒有李雅靜的支持，就也沒有這些政績。

王金平指出， 李雅靜當上議員後，各方面能力都提升很多，甚至已經把市議員的水準晉升到中央，許多議題李雅靜都相當關注，包括快篩、疫苗等，李雅靜除了為民爭取地方建設，也相當關心中央的的各項政策。

柯志恩表示，她與李雅靜就是好姊妹，李雅靜也是一位優質的議員，她在議會質詢疫苗、快篩、城中城事件都很到位，真的是24小時服務不打烊；她也常常半夜收到李雅靜的訊息，對鳳山任何大大小小的事情都非常關心，她覺得李雅靜真的很「雞婆」，但議員就是要選最雞婆的候選人。

朱立倫誇讚，李雅靜對於鳳山的事物都相當關心，所以身為黨主席的他，就算今天全台各地有10幾場總部成立大會要跑，但為了替李雅靜站台，得罪了全台灣各地的議員，也要南下力挺。

陳玉珍表示，李雅靜非常認真、努力，且在議會質詢相當夠力，不但能說也能做，李雅靜除了是鳳山女兒，也是鳳山的驕傲，很多人都說女孩子從政很辛苦，很多爸爸、媽媽都捨不得，她常說自己已經嫁給金門，而李雅靜就是嫁給鳳山，所以大家一定要支持最優秀的李雅靜。