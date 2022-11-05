民進黨苗栗縣候選人徐定禎5日在南北穿梭跑場，並緊抓最強對手鍾東錦猛打，徐定禎競選總部分析最新TVBS民調，認為喜愛度分析已出現黃金交叉，徐定禎的被喜好度已經超越鍾東錦，將繼續爭取年輕選民與中間選民支持，拒絕黑道、守護家鄉，絕對會勝選。

徐定禎表示，從民調長期趨勢來看，徐定禎「支持度」一路直追鍾東錦，近期互有領先，多份民調也都落在誤差範圍內，深入分析TVBS最新民調結果顯示，雖然支持度由鍾東錦微幅領先，但是團隊發現「喜好度」已經呈現黃金交叉！

徐定禎指出，依照Tvbs民調顯示，徐定禎喜好度為30％，不喜好度26％；而鍾東錦喜好度為29％，不喜好度30％。徐定禎說，徐定禎的喜好度持續上升、鍾東錦的喜好度持續下降，而徐定禎的不喜好度持續下降、鍾東錦的不喜好度持續上升，也顯示苗栗縣民已經開始了解候選人的背景與條件，並且具體呈現在民調數字上。

徐定禎指出，鍾東錦陸續爆出殺人未遂、傷害致死、疑似強姦、涉入賭債糾紛槍擊案，選民都不希望黑道當縣長，許多鄉親們很緊張擔心，拜票掃街都能感受到眾人對苗栗未來的擔憂，徐定禎強力呼籲，苗栗人站出來拒絕黑道、守護家鄉，拒絕向黑金勢力低頭！

徐定禎也說，投票日越來越接近，不表態率會持續降低，各陣營基本盤陸續歸隊，特別是國民黨提名的候選人謝福弘，在本次民調結果支持度也有提升。徐定禎強調，會持續爭取年輕選民與中間選民支持，拒絕黑道、守護家鄉，民心思變，絕對會勝選。