只是為了一份40元的炸物，有必要叫警察嗎？一名「慢飛兒」（唐氏症）的母親淚訴，她兒子4日傍晚在永和某店點了一份炸物，打算帶回家給阿公阿嬤吃，點餐後驚覺忘了帶錢，隨即向店家致歉，不料老闆氣得「馬上報警」。

警察受理後到場，抄下這名「慢飛兒」的身分證、手機號碼，把從未遇過這種場面的當事人嚇壞了，躲在角落全身發抖。父親得知消息後馬上趕來，向警方表明不是故意欠錢，40元付清後，帶兒子回家。

母親把過程PO上臉書，她強調，為了釐清事發經過，她於深夜11點多回到店裡，向還在營業的老闆詢問，「我兒子真的忘記帶錢，你不能讓他打電話給家人送錢嗎」，老闆回「我們很忙，沒時間等」。

「整件事情讓我感到傷心、難過」，原PO表示，他們家在當地住了20多年，附近很多店家、攤商都認識她兒子。她兒子今年22歲，雖然是唐氏症，但經過多年努力，生活已能逐漸自理，沒想到這次事件嚴重打擊他的自信心，「第一次被警察盤問，整個晚上沒睡好，還一直跟我們道歉」。

原PO說，她知道員警的處置方式必須依據準則，只是無法理解店家為何要這樣對她兒子，「人民保母不是惡質店家的靠山」，對於「慢飛兒」的遭遇，感到痛心。該店家在Google顯示永久停業，《中時新聞網》致電，暫時無人接聽。