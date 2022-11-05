美國藝術家Sharon McCoy以童年在中式餐館閱讀東方十二生肖的故事，作為發想，2016年在陶博館駐村時，創作出一系列表情豐富、姿態逗趣的生肖公仔。（蔡雯如攝）

鶯歌陶瓷博物館的「2022台灣國際陶藝雙年展」推出平行衛星展，與國立台北科技大學合作，舉行「埴覺—鶯歌深耕與陶博館國際藝術家聯展」，即日起至本月20日將在北科大藝文中心濟慶館展出，匯集48件外籍駐村鶯歌藝術家、鶯歌在地陶藝職人的創作，以跨文化觀點、在地陶藝脈動的角度，呈現鶯歌的養分和靈感。

陶博館館長張啟文表示，本次展覽是今年度台灣國際陶藝雙年展「世界的形狀－陶藝作為社會新動能」的子題發展，介紹富含在地特色的陶藝能量，陶博館結合國際駐村陶藝創作，轉成館校合作資源，再透過交流計畫，培養學生的國際視野，透過持續的館校交流，促成博物館在實務與學界資源的跨域發展。

北科大校長王錫福說，校方將與陶博館持續合作，讓學生學習與土地連結的策展與教育企劃，展現館校合作在藝術教育推廣的創發力量與社會實踐動能。

陶博館指出，本次展覽是由陶博館、北科大教授共同策畫，精選8位來自亞洲、歐洲、美洲的國際陶藝家，公開展出22件創作典藏品，其中富有東西方文化元素的《十二生肖纏繞》，為美國藝術家Sharon McCoy於2016年在陶博館駐村的創作，藝術家回想小時候在中式餐館閱讀東方十二生肖的故事，使用陶土創造出一系列表情豐富、姿態逗趣的生肖公仔，相當吸睛。

另外，阿根廷藝術家Vilma Villaverde則以生活陶—衛浴設備當作創作素材，2017年駐村時創作了《窗台前》作品，將洗手台造型當作窗台，人物愜意地趴在窗台上等候，在窗台後方則可看見人物隨意擺動的雙腿，俏皮可愛的模樣，十分有趣。

除了外國藝術家，還有9位鶯歌在地陶藝職人創作，包括丁有彧、林宗誼、林龍杰、許旭倫、陳元杉、陳芍伊、郭詩謙、大器工作坊、釉藥堂等精彩具在地特色創作的作品展出，就如同展名「埴覺」，每件作品都敘說藝術家接觸泥土時，油然而生的創作靈感，展現地域陶藝創作者獨特的語彙，期待民眾觀展後能收穫滿滿，也能親自走訪鶯歌，體驗陶瓷藝術之美。