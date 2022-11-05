桃園市75歲陳姓老翁記憶力衰退，昨天下午出門後一直未返家，家人以他手錶定位發現人在國道，趕緊報案。員警獲報至附近找不到人時，竟有隻黑狗出現，並不斷帶領員警前進，最後在草叢內找到老翁。

桃園警方表示，4日傍晚陳姓老婦到埔子派出所求援，她表示丈夫近來記憶力衰退，精神不濟，脾氣較難以控制，下午3點出門後就未返家，家人擔心其安危，循著他手錶定位功能尋找，定位竟顯示他人在高速公路上，趕緊報案求助。

警員劉睿涵及謝旻欽獲報訪查，因為定位有誤差，研判老翁應該在國道下的荒野，但分頭尋找都沒找到蹤跡。大家在煩惱老翁下落時，突然有小黑狗出現朝員警磨蹭。老婦認出小黑狗是家裡附近工地的狗，也常常跟著丈夫。

謝旻欽開玩笑對小黑狗說，帶我們去找老先生吧！小黑狗彷彿有人性，開始在前帶路，發現員警沒跟上還會停下。走了幾百公尺後，小黑狗在雜樹林前轉圈圈，員警果然在草叢找到跌倒的老翁。員警趕緊將其扶到路旁，並立即通報消防人員到場協助救護，經初步檢視老翁的身體並無大礙，已由家屬帶回照顧，家屬感謝警察及消防人員協助，員警笑稱小黑真的是靈犬。