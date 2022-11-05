大陸新一批緊急糧食援助運抵斯里蘭卡。（微信公號中國駐斯里蘭卡使館）

大陸觀察者網5日報導，據微信公號「中國駐斯里蘭卡使館」消息，11月4日凌晨，中國緊急人道主義援助斯里蘭卡的新一批糧食搭乘東方海外（國際）有限公司貨輪，抵達由招商港口集團運營的可倫坡國際貨櫃碼頭。同日，中國駐斯使館首席館員、政務參贊胡煒，斯里蘭卡教育部輔祕雅帕等前往碼頭迎接並舉行交接儀式。

雅帕代表斯里蘭卡政府對中國在斯困難時刻率先伸出援手、慷慨捐贈1萬噸大米表示衷心感謝。雅帕向現場媒體介紹，這1萬噸大米將為斯國9個省分、7900所學校、超過一百萬學生的學生餐項目提供長達半年的糧食支援。斯國教育部已將迄今收到的5500噸大米援助發放至5個省區，本批運抵的500噸大米也即將發往東部省偏遠地區學校。斯里蘭卡人民將永遠珍視中國友誼。

胡煒表示，危難之中見真情，中國政府和人民對斯國面臨困難感同身受，急友邦之所急，在力所能及範圍內盡可能為斯國提供幫助與支持。除了為孩子們提供的學生餐援助，中方還將通過各管道為斯國提供急需藥物、燃油以及學生新學年所需校服布料等，幫助當地困難家庭渡過難關。

今年上半年，中國政府宣布向斯里蘭卡提供5億人民幣緊急人道主義援助，助斯國應對當前困難。在該緊急援助項下，中方承諾向斯里蘭卡提供糧食援助共1萬噸大米，支援斯里蘭卡學生餐專案。截至目前，6000噸大米已分批運抵可倫坡，並將於近期完成發放。