由教育部主辦的第三屆台灣科學節，5日上午在基隆市海科館舉辦開幕活動。海科館館長陳素芬表示，今年主題為「擘畫環境永續的藍圖」，海科館將在5日到13日的活動期間，推出一系列活動，包括工作坊、展演、戲劇演出及生態廚房的料理等，歡迎民眾共同參與。

陳素芬表示，第三屆臺灣科學節強調的是環境的永續，這樣的主題和海科館近年來的努力與發展完全契合。包含了智能海洋館把水下最自然的魚類生活狀況，利用水下攝影機即時地回傳到智能海洋館的入口大廳，也以最沒有生活壓力的方式來設置可供民眾近距離觀賞的展缸設計。

今年暑假前海科館也有了潮境方舟玻璃船的海上生態踏查及環境監測，同時在職涯中心裡面設置有藍海綠能的展示項目，讓大家能夠更瞭解臺灣綠能產業的發展，此外，更值得一提的是海科館海洋生態廚房永續課程的推動，也讓來參觀的民眾在吃海鮮時能夠選用最肥美且最當時令的海鮮 以最貼進生活方式展開多元課程的設計及海洋教育的推動！

開幕活動現場，海科館也與國立台灣海洋大學簽署學術研究發展備忘錄，海科館表示，近年來海科館館長陳素芬與海洋大學校長許泰文雙方於學術研究與教育推廣上展開積極與多元的合作，這次備忘錄的簽署別具意義，未來雙方將以實踐「終身教育」與「社會責任」為目標，激活海洋知識教育，強化民眾海洋知識素養。齊力建構「海洋教育與觀光休閒園區」。

科學節開幕第一天，海科館除有多樣的工作坊與展演活動，也特別於教育中心，集結靜態展示、DIY手作、互動體驗及以原民主題辦理科學市集，計有20攤科學以及具文化特色的展攤單位共襄盛舉，包含有基隆市政府各個科技中心帶來的精采內容，也有每年科學節中最受歡迎的手機遙控船操作體驗及ARG實境遊戲。

海科館表示，在11月5日到13日台灣科學節活動期間，海科館推出了多元的活動、展濱、演出等，歡迎民眾到海科館官網查詢。