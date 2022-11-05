台北市長候選人電視辯論會於今（5）日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。對此，媒體人韋安今日也在臉書上直言「台北市長選舉辯論會：蔣萬安整體完勝，90分」，更強調「沒什麼關鍵性的作用」，引發討論。

「台北市長選舉電視辯論會」於今日下午2點至4點登場，邀請三位台北市長參選人民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊、國民黨蔣萬安展開辯論。其中最受注目的「交叉詰問」，每位候選人將有1分鐘提問時間，另兩位候選人回答2分鐘，短兵相接意味濃厚。在辯論會前，三位候選人都在臉書發文邀請大家收看轉播，關心北市未來。

蔣萬安指出，「在我看來，這場辯論的重點是讓市民頭家來當面試官，看看誰做好了為台北打拚的準備。」黃珊珊則是寫下，今天在台上，不只是自己，代表的是人民，代表的是勤奮的價值，要告訴所有人，天道酬勤，台北是實現眾人夢想的舞台，要與所有偉大市民，齊步共贏。陳時中則是談到，盡了12萬分的努力去練習，希望能將政策清晰的說明讓市民了解，也期盼能帶給大家耳目一新的感覺。

韋安則在臉書上表示，在看完台北市長選舉辯論會後，「蔣萬安整體完勝，90分、陳時中、黃珊珊也不錯，都有85分」，更直言「台北市長選舉辯論會，只是各自穩固自己的支持者，對民意的變化，應該影響微乎其微」，甚至更用一句話強調「沒什麼關鍵性的作用」。