在台北市長候選人電視辯論會候選人提問階段，民進黨台北市長候選人陳時中第一問瞄準大巨蛋問題，前台北市長馬英九、郝龍斌、現任台北市長柯文哲，誰應負較大責任？無黨籍台北市長候選人黃珊珊直言，大巨蛋案「是國民黨弊案、柯文哲善後、民進黨卡關」；國民黨台北市長候選人蔣萬安則喊話陳時中，裝睡的人不是自己，才針對大巨蛋提出3項承諾。

陳時中說，大巨蛋在前台北市長馬英九任內簽約、郝龍斌興建、柯文哲任內停工、再復工。其中，柯文哲第一任內將大巨蛋列為五大弊案，最後卻護航，讓大巨蛋繼續興建，而法院判決馬英九愛將李述德圖利遠雄，導致政府重大損失，趙藤雄也被判刑。請教，大巨蛋弊案中，馬英九、郝龍斌、柯文哲，誰應該要負比較大責任？

黃珊珊直言，簡單而言，大巨蛋案「是國民黨弊案、柯文哲善後、民進黨卡關」。而一審判決足以證明，即便是馬英九也無法阻止國民黨盤根錯節的不當政商關係，倘若連馬英九都不做到，蔣萬安能如何改變？

黃珊珊解釋，在馬英九時代把248億土地用零權利金讓出去讓廠商BOT，而她卸任副市長之前，已經與遠雄重新議約取得應得的權利金，並取回馬英九時代簽下的不平等條約，也就是說，大巨蛋營運第1天起，每營收1000元可拿回6元。

黃珊珊並說明，大巨蛋之所以停工，是因為遠雄未按圖施工，由於正在興建中，法院當時同意遠雄就鏽蝕部分施工，真實狀況並不如陳時中所言「自己長出來」，而是法院同意施工。遠雄未來若要復工，必須完成變更設計，並通過內政布台建中心、消防審查。

黃珊珊說，大巨蛋接下來要辦最後一次變更設計，卻卡在中央將近1年半時間，完全說不出任何不通過的理由，反而是最近選舉到了，才突然有條件通過。她強調，北市府接下來會層層把關，在最安全的情況下才讓大巨蛋營運，「重點不是誰的責任，這是國民黨弊案、柯文哲善後，中間的停工完全是為了台北市民的公共安全」。

蔣萬安則反批陳時中，裝睡的人並不是自己，他之所以質疑疫苗採購、防疫缺失，是因為陳時中總是用「粗暴的言論大可不避」面對外界質疑，建議陳時中好好地說明疫苗採購、高端EUA審查過程，不然同樣的問題，可以不用問這麼多遍。

針對大巨蛋問題，蔣萬安說，大巨蛋是公共政策、嚴肅課題，任何公務員違法就依法究辦、尊重司法，「該怎麼做就怎麼做」，相信市民再也經不起任何政治算計。畢竟面對大巨蛋，一個人說中央刁難、另一個人說地方護航，重要政策簡直淹沒在中央地方的口水。

蔣萬安進一步指出，首先，不只大巨蛋，台灣大型建物多，他認為任何大型工家建築物安全標準要一致。其次，台北市政府現在面對遠雄18億元國賠，未來他會談判、協商，取得圓滿結果，最後，他保證大巨蛋會是棒球大巨蛋、運動大巨蛋，一定會用最嚴格標準檢視，並一一改善工程缺失。