中信兄弟先在季後挑戰賽淘汰味全龍，要完成2連霸還要過樂天桃猿這一關，昨天對手總教練曾豪駒自認是菜鳥，讚兄弟總教練林威助是老鳥，「助總」謙虛的說自己只是多一次總冠軍賽經驗而已，並沒有太大差別。

兄弟下半季從9月打出一波高潮，奪得下半季冠軍並在季後挑戰賽以3勝1敗勝出，距離二連霸只剩最後一哩路，今天「黃衫軍」要在系列賽首戰全力搶勝，推出王牌德保拉先發。

林威助認為，大家從季前就目標一致，有機會打到這裡就是全力拚戰，「能夠打到這個階段球員最辛苦，他們都很認真，現在還能比賽是很幸福的，畢竟其他球隊已經開始秋訓。」兄弟希望能帶著下半季在桃園連勝的氣勢搶勝。

昨天練完球後揮軍北上，但相較於中南部天氣都還是艷陽天，北部氣溫明顯下降許多，林威助也特別提醒球員要注意保暖，隨時留意身體狀況，他指著穿著短袖的曾豪駒說：「看曾總還穿短袖，好像很習慣北部天氣。我們休息室很冷，體感溫度應該十幾度，一進去就先把溫度調到24度。」

連兩年執掌一軍兵符都率隊打進總冠軍戰，曾豪駒昨天讚林威助是總冠軍戰老鳥，但林威助謙虛的說：「他帶一軍3年，我才2年，只是多1次（總冠軍戰經驗）而已，都是在學習中。」被問到這段時間是否睡得安穩？他笑著說：「依如往常的睡不好，我想要過這7場後會比較好睡。」