澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制5日下午召開新聞發布會，大陸教育部體衛藝司副司長、一級巡視員劉培俊針對當前大陸疫情多點頻發，學生反映疫情「封校」問題回應說，今年秋季學期以來，教育系統認真貫徹落實疫情防控總方針和疫情防控的新要求，因時因勢動態調整優化高校疫情防控的各項措施，統籌疫情防控和教育事業發展。目前，高校疫情總體平穩可控，校園環境總體安全有序。

劉培俊談到，大陸教育部3日剛再次召開全國教育系統疫情防控視訊調度會議，明確當前科學精準防控校園疫情的總體要求：既要防止防控不力、放鬆懈怠，導致校園疫情輸入；更要防止防疫過度、「層層加碼」，影響師生的生活、學習和工作。

就調整優化校園疫情防控措施方面，他從五個方面予以具體介紹：第一，科學實施常態防控。不增不減落實第九版國家疫情防控方案和高校第六版新冠疫情防控技術方案，堅持人、物、環境同防，嚴防疫情輸入校園，嚴防校園疫情擴散，切實維護師生健康安全，不斷提高疫情防控的科學化、精準化、人性化水準，校園管理既不能「一封了之」、也不能「一放了之」。

第二，動態調整教育教學。精準安排教育教學工作，動態合理做好線下教學和線上教學動態有序轉換。在沒有疫情時，盡可能保障線下教學；在出現疫情確需線上教學時，要保證教育教學品質，降低疫情對教育教學正常秩序的影響。

第三，不斷優化校園服務。統籌落實疫情防控和校園服務保障。切實保證校園生活物資、防疫物資和教學物資的供應；重點提高餐飲服務品質和規範校園商品價格，全面優化教學、科研、鍛煉、住宿、就醫、快遞等各項校園管理服務，營造良好舒心的生活、學習和工作環境。

第四，及時回應學生關切。暢通師生訴求反映通道，健全問題解決回饋機制。鼓勵學校「接訴即辦」，高度重視、及時回應和妥善解決師生「急難愁盼」問題。同時引導師生樹牢偉大抗疫精神，理解、配合和支持學校落實疫情防控各項措施，同心同德，共克時艱。

第五，系統提升應急能力。堅持預防為主，落實四早要求，學校不斷完善校園突發疫情應急處置預案和強化應急保障機制建設，提高學校疫情監測、預警和處置能力，堅持聯防聯控，落實四方責任，學校繼續爭取屬地有關部門在物資、政策和專業服務等方面的優先保障和傾斜支持，一旦發生校園疫情，學校在屬地有關部門支持下，以快制快控制疫情，精準研判、快封快解，有序轉入校園常態防控狀態，恢復正常教育、教學和生活秩序。