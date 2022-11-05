市民是自由的！黃珊珊狠批藍綠惡鬥用「奧步」 高喊：擺脫藍綠靠你這票

台北市長選舉電視辯論會今天登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊結論時大打推倒藍綠高牆的口號，強調辯論現場又出現活生生的藍綠惡鬥，不斷折磨台灣人民，黃最後喊出用一票拒絕藍綠，如果是黃珊珊當選，我第二天就可以上工，無縫接軌，更是首都第一位的女性市長。

黃珊珊表示，辯論現場又看到活生生的藍綠惡鬥，他們不斷折磨台灣人民，到底還要折磨大家多久？黃強調，他們兩位其中一位當選台北市長，舊時代的政黨還有派系勢力，將會重新入主台北市政府，台北市好不容易建立起來的非藍非綠淨土，將重回藍綠惡鬥的噩夢，這是大家想要的嗎？但若是自己當選，「我第二天就可以上工，無縫接軌，更是首都第一位的女性市長。」

黃珊珊接著打感性牌，強調自己擔任副市長時期協助過的人都挺身支持她，場外有一個水源二三期的住戶，舉牌支持黃珊珊。另外一個就是信維市場，也協助他們往公辦都更的方向走，而不是像陳時中先生去過一次就想要收割。

黃珊珊再談起自己在疫情期間的付出，到市府擔任副市長，立刻就面臨史上最嚴峻的疫情挑戰，即使自己當時不能打AZ疫苗，還是每天都到他們（蔣萬安、陳時中）兩位不曾去過的萬華剝皮寮，勇敢站在防疫第一線，和我的市民並肩作戰。

黃珊珊強調，八年前在大家的努力之下，共同推倒藍綠高牆，實現了開放政府、公開透明、全民參與的承諾，市長是有任期的，但市政是延續的，市民也是永遠的，這也是自己參選台北市長的主要原因，只有繼續讓台北成為非藍非綠的非戰區，打造廉能勤政的全民政府，用人唯才、廣納百川，以市民利益為本，台北才能繼續往前走。

黃珊珊要市民自省，脫下政黨的外衣，這三位候選人誰是最適合的市長人選？相信大家心裡一定有答案，所以藍綠兩黨都害怕，開始無所不用其極用奧步，希望大家都淹沒在顏色跟棄保的口水當中，這兩個多月來，黃珊珊的身上貼滿了各式各樣的標籤，甚至公然赤裸裸地政治分贓，操作棄保。

黃珊珊強調，這場台北市長選舉，藍綠兩黨花這麼大的力氣，就是為了權位跟利益，這對台北市來說，絕對是一場災難。

黃珊珊高喊，此場選舉是市民共贏還是藍綠分贓的對決；是追求進步價值還是選擇走回頭路的對決，是乾淨透明公平正義還是黨國復辟、權力腐化的對決，「擺脫藍綠，真的就是靠你這一票了，拜託大家，用你的一票拒絕藍綠，這就是給下一代的品德教育。」