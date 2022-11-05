新北市立黃金博物館攜手中華電(2412)，推出「5G XR體驗導覽」打造礦坑虛實體驗，象徵博物館發展結合科技應用的新階段。

本次黃金博物館打造之「5G XR體驗導覽」，主要提供「VR深入礦坑」與「沈浸式投影-流金時光」兩大虛擬實境體驗。在「VR深入礦坑」體驗中，透過整合多模式感官設備台車，搭配VR眼鏡透過虛擬實境技術，帶領民眾進入坑道體驗並進行遊戲互動，並在過程中學習認識過往的坑道生活、環境、開採過程及知識，深入了解礦業文化與意涵。另外，在「沈浸式投影-流金時光」展示中，藉由高解析5G互動沈浸式投影，以水金九地區四種具代表性的礦產，將其視覺化為粒子情境式大型投影互動牆，以「淘金」作為互動故事基礎，導引觀眾認識水金九地區獨特的礦產資源與人文風情。中華電與黃金博物館協同合作，整合5G技術的高頻寬、低延遲的特性，除了讓現場民眾體驗感受更為即時與迅速外，還能更加便捷地閱覽各種礦物高解析度3D掃描的數位資料。

中華電執行副總吳麗秀表示，中華電正積極推動5G網路與文化科技整合，協同文創業者推動文化科技的數位轉型，提供豐富的沉浸式體驗及趣味互動，賦予更多教育意涵，並於今年建立許多5G創新應用實證。

因應未來文創應用的數位內容需求逐步提高，中華電5G企業專網服務提供客製化的網路頻段，結合全台唯一的5CA技術，將充分保障各種類型應用所需穩定的行動網路。藉由此次中華電與黃金博物館合作的經驗，將5G科技與文化藝術進行整合，期待未來與更多展演藝術中心及博物館合作，讓民眾能感受5G創新應用帶來更豐富的體驗。