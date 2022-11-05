「2022風味新竹靚行式」成果展，小朋友穿上原民服裝學射箭。（羅浚濱攝）

2022風味新竹靚行式」成果展，縣府祕書長陳季媛（中）頒「微笑社區」標章給20個單位，大家一起比出微笑手勢。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局推動社區營造及地方文化館有成，5日在遠百竹北店舉辦「2022風味新竹靚行式」成果展，規畫6大主題，讓民眾實地走訪認識新竹縣的美好變化，並推出線上「靚寶圖」集點闖關活動，現場熱鬧滾滾。

結合武術和武獅技藝的芎林張家獅，帶來精彩的客家方口獅表演，掀起一陣高潮，縣府祕書長陳季媛頒發今年參加社造的單位「微笑社區」標章，現場並有縣府團隊與微笑社區等50個單位展出社區營造成果，有互動遊戲和手作攤位，都吸引大小朋友同樂。

陳季媛指出，為落實縣長楊文科的「幸福城市」，文化局積極推動「社區總體營造」，鼓勵公民參與，用行動共同提升城市的環境與生活，今年的「風味新竹靚行式」活動展現深耕鄉鎮和社區的成果，用喜悅的心情邀請民眾一起來品味「風味新竹」。

文化局長李安妤說，這次社區營造成果展首次和遠東百貨竹北店合作，規畫遠百樓戶外人行道及7樓客家古厝區「雙展區」，50個攤位呈現社區營造成果，非常豐富、精彩，希望讓更多民眾接觸到竹縣之美。

活動規畫6個主題，包括「幸福漾微笑」、「文化創新意」、「五感享故事」、「走新竹靚景」、「新竹靚行式」與「風味新竹體驗」，攤位分別有美食、手作及互動遊戲，呈現「美好生活」的嚮往。

另外，為讓民眾可以實地走訪、認識新竹縣的美好變化，推出線上的「靚寶圖」集點闖關活動，總共有17個點，橫跨6個鄉鎮市，4條路線（竹北線、新埔線、芎林線、新豐關西竹東線）到19日結束，完成踩點、打卡、貼文任務，就能參加抽獎，首獎5000元百貨禮券，任務會陸續發布在「新竹縣社區營造中心」的臉書粉絲專頁。