昨(4)日傍晚6時，自強號146次列車行駛至松山站時，由於閘瓦咬死導致車下冒煙著火，台鐵人員獲報後趕緊滅火，雖然狀況很快處理完畢，不過車上200名旅客行程也因此受到影響，藝人佩佩當時就在此列車上，嚇得她在臉書發文驚呼：「就這樣被我坐到了」。

根據《ETtoday》報導，佩佩表示本來是要坐下一班自強號，看到這台已經停在月台上，就想說先跳上去，殊不知就發生此狀況，當時看到月台對面原本的自強號來了，雖然想立刻跳下去上原本的自強號，但無奈車門已經關了，所幸全車乘客都安全無虞，後來也順利換回原本的車，但仍自嘲表示：「早知道不要自作聰明了，影片中玻璃反光看到我眼神死」。

佩佩透露自己坐上著火的自強號列車。(雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王臉書)

佩佩隨後也在臉書發文訴說這場驚魂記，她表示自己平常做事小心翼翼，還是躲不了這場距離那麼近的意外，但幸好不算太過嚴重，不過意外發生當下，可以看得出來乘客都整個慌了，而且現場還瀰漫一股濃濃化學的焚燒味，好在台鐵人員很快就處理完畢，當下也隨即跟家人報平安，希望他們不要過度擔心。