「台灣大賽」今天在桃園點燃戰火，前2季無緣季後賽的樂天桃猿首戰推出狂威先發，尋求二連霸的中信兄弟則由王牌投手德保拉應戰，先發打線也出爐，隊長王威晨雖然左大腿拉傷有好轉，但並未被排進先發，兄弟三壘防區交給黃韋盛鎮守。

翻開過去中職總冠軍戰歷史，取得系列賽首戰勝利的球隊有86.2％的機率可以奪冠。過去象猿4度在台灣大賽交手都由桃猿奪冠，且桃猿只要搶下系列賽首勝最後都順利封王，因此兄弟必須要突破「首戰魔咒」，全力拚二連霸。

台灣大賽G1先發名單

中信兄弟：

1棒：岳政華（中外野）

2棒：江坤宇（游擊手）

3棒：許基宏（一壘手）

4棒：陳子豪（指定打擊）

5棒：陳文杰（左外野）

6棒：林書逸（右外野）

7棒：黃韋盛（三壘手）

8棒：福來喜（捕手）

9棒：岳東華（二壘手）

先發投手：德保拉

樂天桃猿：

1棒：陳晨威（中外野）

2棒：林立（二壘手）

3棒：藍寅倫（左外野）

4棒：林泓育（捕手）

5棒：陳俊秀（一壘手）

6棒：廖健富（指定打擊）

7棒：梁家榮（三壘手）

8棒：成晉（右外野）

9棒：林承飛（游擊手）

先發投手：狂威