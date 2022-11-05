台北市長候選人電視辯論會於今（5）日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。而陳時中一上台進行政見內容申論，就先開嗆國民黨候選人蔣萬安，所提出的那些針對3+11、疫苗採購等問題，「不是都問過了嗎？怎麼一問再問呢？」。對此，被藍營視為「女戰神」的國民黨台北市議員王鴻薇今日就在臉書上轟陳時中「陳時中的辯論策略就是，回不出的問題就罵別人『怎麼一直問』」，引發討論。

蔣萬安今日在政策內容申論上，質疑陳時中在疫情最高峰時，辭去衛福部長及中央流行疫情指揮官，跑去參選台北市長，且對3+11會議紀錄及疫苗採購問題都不敢直球對決。陳時中一上台立刻回嗆蔣萬安，痛批蔣那些針對疫情與疫苗的問題，「不是都問過了嗎？怎麼一問再問呢？」並強調，相關問題想必蔣在辯論會上，還會花很多時間來罵他，而他更在意的卻是台北市基礎建設，例如露台夠不夠亮、市場是否老舊等。

王鴻薇更在臉書上氣炸表示「陳時中的辯論策略就是，回不出的問題就罵別人『怎麼一直問』」，而許多網友看完後紛紛留言認同「直接見笑轉生氣，蔣萬安完勝 表現的很棒」、「按耐不住性子了，原形畢露了！裝的很痛苦」、「他不是一直都是這樣嗎？一路走來始終如一」、「講的最好的是蔣萬安，第二是黃珊珊，最後一名陳時中」。