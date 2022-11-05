台北市長選舉電視辯論會今登場，談到抗中保台相關議題，國民黨台北市長候選人蔣萬安火力全開，加強語氣強調，堅守中國民國主權就是他的DNA，並批評民進黨每到選舉就談「抗中保台」，但根本保不了台，且始終雙標。蔣表示，一國兩制當然是反對到底，並反咬民進黨陳時中日前針對「台灣可當特別行政區」議題時竟回「可以進一步討論看看」，簡直「綠共一家親」。

在媒體提問階段，三立電視主持人呂惠敏指出，中共20大之後對台政策轉趨強硬，強調絕不承諾放棄武力，美國國務卿布林肯也警告，北京將動用物力在內的任何手段來加速統一的進程，詢問三位候選人是否支持被中國統一，若答案是否定的，是否有具體作法、策略，面對軍事恫嚇，如何維護台灣現行的民主自由，如何捍衛首都安全，強化首都民防策略？當選後會續辦雙城論壇嗎？

蔣萬安先是堅定表示，「我的立場非常清楚，恪遵中華民國憲法，堅守中國民國主權，捍衛台灣的民主、自由、法治、人權價值，這就是我的DNA，無庸置疑，我也相信這是每個台灣人堅定不移的信念」。

蔣萬安痛批，民進黨每到選舉就談「抗中保台」，實際上他們只是嘴巴講抗中，根本保不了台，今年8月份共軍演習時，當有4枚東風飛彈飛越台灣上空，是日本防衛省公布相關情資，台灣人民才知道真相。

他再指「金門營區被共方的無人機丟榨菜跟滷蛋，我們連反擊都要慢半拍，這樣的執政黨還要跟大家來討論什麼抗中保台嗎？」

蔣萬安表示，自己若當台北市長，一定會確實執行包括防空避難演練，盤點台北市防空避難場所，檢討相關指引，堅定保衛台灣人的生命財產安全的意志，民進黨談到兩岸問題，始終是「綠能你不能」，一路走來始終雙標。

他批評，一方面指控BNT在深圳分裝，在上海代理，一方面又允許高端二期臨床試驗委託中資公司來辦理，一邊卻出征在大陸工作的藝人親中賣台，另一方面卻看到民進黨桃園市長候選人鄭運鵬用「中國台灣」的身份到對岸大賺人民幣，民進黨所有人是鴉雀無聲、全面噤聲。

蔣萬安再舉例，當馬斯克談到台灣的未來可以當作特別行政區的時候，想都不用想，當然是反對到底，當然是捍衛中華民國的主權，當然是堅守台灣的尊嚴。但是今天三位候選人當中竟然有一個人說「可以進一步討論看看」，「這個人就是在我左手邊的陳時中先生」。

蔣萬安狠酸，「我想請問陳時中先生，有什麼好可以再討論看看？」面對一國兩制當然是反對到底，當然是捍衛中華民國主權，也難怪網友會在網路上說「綠共一家親」，所言不假。

蔣萬安總結，自己擔任立法委員，支持增加國防預算，作為未來的台北市長，「我當然踩穩我的立場，堅定捍衛中華民國主權，確保中華民國的價值，台灣的民主、自由、法治、人權」。

蔣萬安數度搭配振臂手勢強調，他也會繼續站在中華民國首都對等尊嚴的立場，一切以台灣人民的權益為優先，繼續擴大國際的交流，讓世界透過台北看到台灣，讓每一位台北市民感到驕傲、感到光榮。