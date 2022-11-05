揭牌儀式由「Candy Girls」帶來熱情洋溢的舞蹈，演繹金門新一代的活力與氣息(于家麒攝)

縣府建設處科長陳彥志(左)向現場來賓介紹產業創新中心各項設施與服務(于家麒攝)

金門產業創新中心設有專業直播室，可提供入駐團隊即時行銷服務(于家麒攝)

金門產業創新中心提供之辦公空間寬敞明亮、設備齊全，歡迎新創團隊申請進駐(于家麒攝)

金門產業創新中心外部廣場將設立攤位，可付費提供周末有興趣廠商擺攤(于家麒攝)

金門縣政府為協助地區中小企業整合創新研發、提升產業品質及輔導創業，將各方資源於一處，提供產業一站式諮詢服務，特別成立「金門產業創新中心」，今(5)日上午盛大啟動揭牌儀式，期能協助返鄉中小企業、投資金門的企業或在金門發展的中小企業，能夠將金門做為創業及實現夢想的舞台，讓創業這條路上不再孤單。

「金門產業創新中心」啟動揭牌儀式由縣府秘書長陳祥麟、金門縣商業會理事長陳松泉、漁會理事長陳水義、建設處處長李有忠、金城鎮鎮長李誠智出席及地區各產業界業者參與，象徵著縣府為在地產業堅強的後盾，縣長攜手縣府團隊及民間資源逐步務實的建構友善產業環境，讓創業者立足金門、外流的企業有機會回家與有意投資金門的企業有個發展據點。

縣府秘書長陳祥麟表示，過去一年縣府催生了金門青年發展中心，打造了青年創業支援服務體系、建立青年一站式服務據點，也與公部門以外單位建立連結與合作，成功的幫助許多青年返鄉創業，也協助金門大學畢業的學生可以留下來在金門創業與就業。

陳祥麟說，青年是創意與活力的來源，然而一個產業的發展，中小企業更是重要的核心，因此縣府主動且積極的檢討與調整中小企業政策走向，因而有了整合中央、地方資源及縣府產業相關政策的單位設立「金門產業創新中心」，未來也會將農、漁、牧產業一起整合發展，透過該平台運作機制，將中小企業及產業意見雙向溝通，轉化成產業發展政策後據以執行。

縣府建設處表示，配合金門產業創新中心揭幕，往後外部廣場將設立攤位可付費提供周末有興趣廠商擺攤。藉由此次金典市集，農試所召集各個金門安全農業農友，提供大家最新鮮安全的農產品，另現場展售農試所委託廠商製作洛神及辣椒產品，並邀集畜試所提供冰棒供大家品嚐，歡迎大家在地農友挺起來。未來的金門產業創新中心提供產業輔導跟陪伴，提供行銷、通路、財務財稅、法律及營運等專業人才共享服務。等到創業團隊成規模了就可退場、換新的創業者進來。

建設處指出，即日起至11月18日開放新創團隊申請進駐，共創產業發展新商機，詳細內容請至金門縣建設處官網及金門產業創新中心粉絲團(https://www.facebook.com/Kinmen.M1.Center)獲得更多訊息。(聯絡電話：金門產業創新中心許小姐082-312299、金門縣政府建設處吳先生082-318823分機62386)。