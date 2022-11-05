台北市長辯論／扯新竹換台北怕被棄保？陳時中嗆趙少康再質疑柯文哲 蔣萬安、黃珊珊齊反轟這樣說 @中時新聞網 ​

民進黨台北市候選人陳時中於第二輪交叉詰問環節詢問政治題，認為中廣董事長趙少康「新竹換台北」是犧牲同黨換取政治利益的說法，詢問國民黨台北市長候選人蔣萬安是否因選情告急出此下策？問黃珊珊是否擔憂未來被台北市長柯文哲拋棄？蔣萬安反嗆，心中一直有藍綠，才會糾結於顏色；嘴上討論棄保的，心中才真正在想棄保。黃珊珊則未給出明確回覆，僅感謝柯文哲給她機會擔任副市長，證明自己是最適合擔任市長的候選人。

陳時中提到，趙少康認為非綠陣營分裂，國民黨與民眾黨會兩敗俱傷，提議「新竹換台北」。他問蔣萬安，趙少康是蔣萬安最大側翼，這樣犧牲同黨換取別人政治利益的說法，是因為選情告急才出此下策？並問黃珊珊，對於常常變來變去的台北市長柯文哲有無信心？柯文哲會不會在關鍵時刻棄掉黃珊珊？

「心中一直有藍綠，才會糾結於顏色；嘴上討論棄保的，心中才真正在想棄保。」蔣萬安強調，台北市民在意公共政策的辯論，棄保問題不該成為台北市長的訴求。好的政策他會做得更好，沒有處理完的大巨蛋，未來由他接手，解決問題不分藍綠。他指出，今天台北市要超越昨天的台北市，台北市民關心的決不是超越藍綠，而是新任市長能否超越現任市長。

黃珊珊則表示，感謝柯文哲3年前邀請她來台北市當副市長，有機會證明自己是最適合的市長人選。

黃珊珊強調，台北市8年改變政治文化，不只整頓前朝各項弊案，包括雙子星、北投纜車、大巨蛋等，並主張公開透明、不貪污浪費、勤政廉能，台北市的政績不容抹煞。

黃珊珊認為，台北市政治文化出現改變，讓台北市政府彩色，有各種顏色，台北市議會存在7個政黨，事實上，台北市早已經超越藍綠。她承諾，將來當市長會秉持同樣信念組成聯合政府，廣納人才、以市民為優先，讓市政得以延續。