中新網5日報導，聯合國安理會4日審議朝鮮半島局勢。中國常駐聯合國代表張軍在會上呼籲有關各方保持冷靜克制，避免採取任何可能加劇緊張局勢、導致誤判的行動。

當天，韓國代表和日本代表均受邀與會，聯合國負責中東、亞洲和太平洋地區政治事務的助理祕書長希亞里作通報。希亞里說，北韓於2日和3日發射了一系列飛彈，包括洲際彈道飛彈和其他射程飛彈，數量前所未有。北韓飛彈發射和該地區軍事演習導致了負面的「行動-反應」循環。祕書長對半島局勢深表關切，敦促有關各方恢復外交努力，以期實現半島的可持續和平。

張軍發言說，中方一直密切關注朝鮮半島形勢走向，對緊張態勢不斷升級深表關切。在當前國際局勢複雜動盪的背景下，希望有關各方保持冷靜克制，謹言慎行，避免採取任何可能加劇緊張局勢、導致誤判的行動。

張軍表示，半島形勢出現當前的局面，其脈絡和根源是清楚的。朝方近期的發射活動並非孤立存在，與相關方言行有直接關係。美國與有關國家時隔5年重啟大規模聯合空中軍事演習，並出動數百架軍機參演。美國防部在2022年《核態勢審議報告》中設想北韓使用核武情形，聲稱把北韓政權終結作為核戰略主要目標之一。美國還與有關國家推進核潛艇合作，聲稱將在地區部署戰略武器。

張軍說，美等聲稱軍演是防禦性的，朝方強調開展國防建設是自衛需要。如各方繼續各執一詞，互不相讓，半島形勢只會陷入惡性循環與困境。2018年以來半島局勢的發展表明，只有恢復對話協商，才能推動半島緩和緊張局勢、打破惡性循環，才能推動各方不斷積累互信、徹底擺脫困境。呼籲美方停止單方面渲染緊張對抗的做法，負起責任、拿出行動、體現誠意，切實回應朝方正當合理關切，為重啟有意義的對話創造條件。

張軍表示，安理會應當在半島問題上發揮建設性作用，而不應一味強調施壓。安理會討論應有助於半島維穩防亂，重啟對話談判，解決北韓人道民生面臨的現實困難，而不是為此製造障礙。作為半島近鄰，中國高度關注半島局勢，始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。再次呼籲有關各方正視半島形勢久陷僵局的癥結，按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，堅持政治解決方向，堅持通過對話協商均衡解決彼此關切，努力相向而行，防止事態輪番升級。中國願繼續為此發揮建設性作用。