鴻茂工業股份有限公司新廠落成啟用。（周麗蘭攝）

鴻茂工業股份有限公司3年前在斗南鎮擴廠，今（5日）落成啟用，預估投資12億元建立智能化生產系統，可增加約50名工作機會，雲林縣長張麗善出席致賀表示，創造經濟發展產業繁榮要有前人種樹，雲林縣必須增加工商就業機會，青年才能留在家鄉甚至返鄉。

鴻茂熱水器新廠落成啟用典禮由鴻茂董事長王茂昌主持，縣長張麗善、前縣長張榮味、立委林文瑞等人均出席。張麗善表示，鴻茂公司長久以來創造就業機會，也做了節能減碳的工作，她不支持到處都蓋太陽能板，若能夠一地兩用地盡其利，在屋頂上種電她百分之百支持。

張麗善表示，鴻茂公司打造新廠房，老闆很用心，同仁也很有福氣，在雲林縣的廠商願意擴廠，縣府都很支持，她要借用大家的掌聲感謝前縣長張榮味，如果沒有他當年創立雲林科技工業區，Google資料處理中心不會來雲林，若沒有他當時規畫中部科學園區，矽品精密也不會來。

張麗善說，政府是延續的，不斷創造經濟發展產業繁榮一定要有前人種樹，如果沒有前人種樹，一個工業區的土地取得、土地變更，走完所有行政程序要10幾年。

張麗善指出，雲林縣緊鄰嘉義縣也是很惶恐，因為嘉義縣從1999年的李雅景縣長就規畫大埔美、馬稠後工業區，歷經陳明文、張花冠16年，一上任就可以招商引資，她目前也規畫六大產業園區、三大都市計畫。

張麗善強調，如果不用時間來扎根，雲林的下一代還是要繼續外漂，所以必須在這個時候規畫農工商並進，未來青年才能夠留在家鄉，甚至回到家鄉。否則以目前現況，要增加收入的機會微乎其微，她希望增加工商就業機會，才能分散風險。

鴻茂董事長王茂昌指出，新建廠房第一階段年產營業額預估達15億元，持續生產太陽能熱水器、電能熱水器、瓦斯熱水器等先進產品，並擴大產線包括淨濾水設備、廚藝設備、廚具櫥櫃等，並增添綠能營運新動能。

鴻茂工業1986年創立於斗南鎮，以不鏽鋼工廠起家，積極布局環保綠能產品，投入省電節能熱水器市場，目前員工約200名，新廠擴成後將可新進用50名員工。