國民黨嘉義縣長候選人王育敏今接連出席3場無黨籍候選人造勢大會，積極凝聚在野力量。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今接連出席無黨籍朴子市長候選人吳品叡、無黨籍東石鄉長候選人林俊雄和新港鄉古民村長候選人林居宏競選總部成立大會，積極為無黨籍候選人站台，要在綠大於藍的嘉義縣，能串聯所有在野，不論藍營或無黨籍候選人力量，希望能集結所有對現況不滿的選票，汰換民進黨。

王育敏先至新港鄉古民村，為村長候選人林居宏向鄉親懇託，再與黨籍立委翁重鈞及、議員李國勝一同出席吳品叡競選總部成立大會，由於朴子市此次選情激烈，吳品叡尋求連任充滿挑戰。前立委林國慶也到場助選，表示自己無黨無派，力挺值得託付的吳品叡與王育敏，呼籲大家一起打破「明文規定」，前嘉義縣長李雅景更到場為吳品叡站台。

這次參選，王育敏積極為無黨籍候選人站台，展現要翻轉嘉義的決心。強調要打破民進黨長期執政的僵化，就必須串聯所有在野，不論藍營或無黨力量，希望能集結所有對現況不滿的選票，汰換民進黨。