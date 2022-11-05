九合一選舉日即將到來，台北市長電視辯論會於今（5）日下午舉辦，討論到育兒問題時，民進黨候選人陳時中指出，台北市少子化問題嚴重，應檢討生產及育兒政策，「教他怎麼樣來生」。對此，許多PTT鄉民不買單，認為「錢」才是導致少子化的關鍵因素，不滿開嗆：「還要你教我生小孩？」

無黨籍候選人黃珊珊在辯論會交叉詰問中，提到生育率下滑的問題，陳時中認為，應檢討生產及育兒政策，而政府其實已在這兩部分都有增加補助，除了孕產有人工生子補助外，身心障礙者也能有陪產協助，「教他怎麼樣來生」。

此外，陳時中也認為要加強父母的親職教育，爸爸必須多協助媽媽，才能增加生產意願，陳時中也提到應有育兒指導員協助，以及加強公托等政策。

陳時中的論點一出，引來不少網友反彈，有鄉民就在PTT八卦板發文表示，年輕人不生小孩，不是怕不會養育或是公托的問題，直說：「還要你教我生小孩？我愛愛的時候你要在旁邊喔？」原PO認為，最根本的問題應該是年輕人沒錢生養，才會導致生育率降低，這也讓他好奇發問：「是不是搞錯年輕人不敢生的原因？」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「聽到教生小孩快笑死」、「普遍買不起房是要生個什麼鬼」、「要有人教怎麼生小孩，怪怪的」、「陳時中到底在回答什麼？聽不懂」、「房子太貴才是問題，薪水是另個層面」、「陳時中的回答根本就是打太極，答非所問」、「阿中教你怎麼生小孩」。