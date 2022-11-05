彰化有名母親日前帶著孩子前往1間燒臘店吃飯，點完餐後，當老闆娘將餐點送上後，便去將旁邊的桌椅移開，讓其兒子開始在店內打起籃球，導致她在吃飯的過程中因此遭籃球砸中，老闆娘的兒子僅說聲「Sorry」後便跑去黏老闆娘，事後，她也未見該店家有做出任何的回應，該事件被PO網抱怨後，引起網友議論紛紛認為「這樣的環境吃飯好有壓力」，對此，該店家老闆也回應了。

據《ETtoday新聞雲》報導，燒臘店老闆回應，在店內放籃球架是為了讓兒子運動，晚間用餐時間過後，若客人較少時，才會讓兒子在店內打球，有些客人也會在店內和兒子一起投籃，然而，當天該母親也未向他們回應被籃球砸中的狀況，不過以後會留意，晚上用餐時間過來才會把籃球架拿出來。

有名母親在臉書社團「爆怨公社」抱怨，晚間帶小孩到燒臘店吃飯時，看見老闆娘將桌椅移開後，便讓兒子直接在店內打起籃球，卻不慎將她砸中，老闆兒子僅向她說聲「Sorry」後，便跑去黏在老闆娘身邊，對此她認為「若不想開放內用可以說，我們也可以選擇外帶」，不要將餐點送上後，並在吃飯的過程中才發生這樣的事情。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這種店以後可以不用去了」、「吃飯還有Live球賽可看」、「太扯了吧！這麼會打去NBA啊」、「這真的不大行，砸到我小孩我應該會跟他玩躲避球」、「這樣的環境吃飯好有壓力」、「沒關係，你也可以在那邊練習投球，把飯投出去吧」、「這種用餐環境我也無法接受」、「也許見證了一個籃球天才在便當店長大的故事」。