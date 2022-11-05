澎湃新聞報導，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強5日下午在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會，針對Omicron傳播速度快，隱匿性強，BA.5的R0值非常高，普通口罩、保持社交距離等防控措施是否有效提問回應：確實如此，Omicron變異株現在傳染性明顯增加，並且新的變異株傳染性更強，導致防控難度明顯加大。

王貴強稱，由於變異株的傳染性非常強，如果不進行主動篩查，大量的無症狀感染者將作為重要的傳染源導致病毒的快速傳播、播散甚至暴發。中國目前的疫情防控策略運用得當，還是能夠有效控制新冠變異株的傳播和暴發的。目前採取的防護措施包括戴口罩、手衛生、社交距離等，對控制病毒傳播、預防感染還是非常重要的手段，仍然在變異株流行中發揮很好的作用。

王貴強介紹，研究表明，戴口罩尤其是感染者戴口罩可以大大降低傳播風險，有效阻斷傳播鏈條，控制疫情進一步擴散和暴發。尤其在密集的人群以及在室內，一定要戴口罩。規範戴口罩也非常重要，戴口罩一定要蓋住口鼻，在鼻托的地方要密閉，保持和臉貼合緊密。同時，摘口罩的時候要兩個手摘，不要碰到口罩外部，一旦病毒汙染口罩表面，手抓取以後可能汙染你的手，導致進一步傳播的可能。同時，口罩的佩戴一般4小時左右更換。

王貴強表示，除此之外，手衛生、社交距離也是對Omicron新的變異株行之有效的防控手段。手衛生，不單純對呼吸道傳染病有效，對消化道傳染病也可以有效預防。通過這次疫情，大家養成良好的手衛生習慣，可以大大降低很多傳染病的感染和流行。社交距離，尤其是在沒有戴口罩的場合，比如吃飯狀態下，不得不摘口罩的時候，要保持一定的社交距離，可以避免飛沫的噴濺造成傳播風險。當然，個人的良好衛生習慣，比如打噴嚏、咳嗽的時候要蓋住口鼻，避免飛沫四濺，也是很有效的手段。