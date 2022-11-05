從事教育工作30年、投身藝術創作領域超過半世紀的張秀滿，7歲開始就幫忙阿姨縫新衣服的衣邊賺外快，也展露她的藝術天分，多年來投入中國結、押花、彩墨及剪紙等多項創作，即日起在台中市南屯萬和宮麻芛文化館創意藝廊展出她200件作品，呈現她對藝術的熱愛與執著。

提到張秀滿的創作歷程，要從7歲開始幫阿姨縫衣邊開始，她說，10歲就會操作針車縫製娃娃鞋，當時一雙可賣得3.5元，也因為賺外快的機會，讓小學老師發現她的藝術天分，積極鼓勵她選修師專美勞組，也因此在退休後開啟了藝術之路。

張秀滿對藝術創作投入甚深，不但研習中國結、押花藝術，更受國畫家呂佛庭、謝赫暄、陳慶章及賴作明等人指導，開啟她對中國結、摺紙、押花、水墨山水畫、嶺南派彩墨畫、油畫及樹漆藝術等創作，更開創自己的一片天。

張秀滿作品展5日起在萬和宮麻芛文化館創意藝廊展出，活動由當代漆藝家、台北藝大教授陳永興的尺八演奏揭開序幕，張秀滿本人也在萬和宮擔任導覽志工隊長，萬和宮董事長蕭清杰說，看到張秀滿的創作，才知道她的藝術才華如此多樣，也證明其投入藝術領域達半世界絕對名不虛傳。

張秀滿則說，她人生最大的感性，就是從小做許多事情都是自己學習突破，就像這半世紀以來的藝術創作，是在不斷嘗試錯誤中成長；她的人生目標就是「真、善、美」，也就是認真學習技巧、達到熟練的善、獲得結果的美，與本次作品展主題「回味之美喜相逢」相符。