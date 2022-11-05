台中市李姓男子涉嫌於去年深夜，用輪椅推著當時疑死亡的85歲陳姓母親，至西區五權五街、大忠南街的兒童公園內，將死者放溜滑梯旁，就自己離開，翌日被晨運民眾發現報警，經警方追查，推輪椅男是死者55歲李姓兒子，但犯案警訊後即失蹤，通緝逾1年最後落網，檢方已將李嫌依遺棄屍體罪嫌偵結起訴。

這起人倫悲歌，發生於2021年3月23日，1名西區大忠里民，每天都到案發的兒童公園晨運，當天見陳姓老婦坐溜滑梯旁、低著頭，明顯死亡，嚇得報警，事後員警調閱監視器畫面，推輪椅的男子將陳婦推至公園放溜滑梯旁「坐著」，隨即離開。

警方當時循線找到55歲李姓兒子訊問，究竟是老婦死後棄屍，還是母親昏迷後遺棄現場才死亡？警見李男前後說詞反覆，疑點重重，想不到案情還沒釐清，死者還在等待相驗時，李嫌即逃跑不見，檢方發出通緝，日前被警方找到將其逮捕。

檢方起訴書指出，李嫌與陳姓母親同住，去年3月22日晚間，因李男認為母親病重死亡，但當時沒有打119報警也沒有將母親送至醫院急救，或報請衛生機關處理相驗，用大樓1樓走廊的輪椅，將陳姓母親推到案發的兒童公園內，並將屍體放在溜滑梯旁後離去。

陳姓死者移至殯儀館進行認屍及相驗流程，檢警通知家屬前來，死者的2名兒子都到場，唯獨不見李男現身，檢警遍尋不著，即發布通緝，案發1年多後，李男遭警方查緝逮捕，檢方認為有逃亡或湮滅證據等原因請求聲押獲准，李嫌坦承犯行。

當時李男向警方說，他用輪椅推老母外出走走，途中卻發現母親死亡，嚇到棄置於公園，但又改口，母親死在租屋處，他不知如何處理，也不敢告訴家人，把死者推到公園；檢察官認為，從法醫鑑定報告確定，陳姓死者是死後遭遺棄，最後將李依遺棄屍體罪嫌起訴。