中日混血男星阿部力曾出演日版《流星花園》走紅，活躍日本、華人兩地影視圈，未料2017年爆出和女星上原多香子雙不倫，更導致女方老公TENN輕生，讓他遭演藝圈封殺，5年沒戲拍，近日他也曝光近況，和父母開了一家餃子店。

阿部力因為日版《流星花園》爆紅，加上說著一口流利的中文、日文，因此星途光明，未料已婚的他，2017年和已婚的日本女星上原多香子雙雙出軌，不倫戀震驚社會，不僅自己婚姻破碎，形象還跌到谷底，更導致女方老公TENN輕生，讓他戲約驟減，幾乎沒戲拍，2020年參與電影《今際之國的闖關者》並擔任製片，罕見露面但演藝事業仍大不如前。

阿部力和父母合開的餃子店9月12日開幕。(圖／取自IG)

阿部力餃子店也賣鳳梨酥。(圖／取自IG)

近來他曝光和父母開了一家餃子店，目標是推出道地口感的水餃。其實他曾來台灣發展3年，原本想在沖繩賣鳳梨酥，不過後來改賣餃子，但餃子店裡仍有賣他手工做的鳳梨酥。

而阿部力接受竹內亮的紀錄片採訪時，談及父母時也忍不住落淚，坦言很虧欠他們，「挺對不起他們，他們已經不是在那邊幹活的人了…」。他的餃子店9月12日開幕，不少人慕名而來，雖然他淡出幕前多年，仍有與圈內好友聯繫，男星阿部貞夫更特地開20多公里的車程去買水餃，讓他十分感謝。

中、日混血的阿部力，在大陸黑龍江省出生，9歲全家移居到日本，目前已歸化日本籍，有中文藝名「李振冬」，原本活躍日本、華人兩地演藝圈，但卻因為不倫醜聞自毀星途。

阿部力成為餃子店老板。(影／取自和之夢 -官方頻道YouTube)

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