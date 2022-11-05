台北市長選舉電視辯論會今天下午登場，談到社宅政策，國民黨台北市長候選人蔣萬安指出，社宅數量不是解決年輕人居住問題的萬靈丹，他要提供年輕人各種生活上支持，包括條件更寬鬆、額度跟高的租金補貼，並保留更高比例的社宅戶數，提供給40歲以下年輕人來居住。

媒體人TVBS錢怡君問三位候選人若當選後如何落實居住正義呢？是否願意承諾設定的社宅KPI萬一跳票，就承諾不再競選連任呢？

蔣萬安表示，台北人口外移問題是重中之重，4年遷出人口高達30萬人，台北人離開台北高房價當然是主因，但低薪的環境，恐怕也是讓房價成為年輕人不可承受之重的因素，因此社宅數量絕對不是解決年輕人居住問題的萬靈丹，因為永遠不夠，不可能讓所有年輕人都有機會進駐到社會住宅。

蔣萬安主張，將要提供年輕人各種生活上支持，包括條件更寬鬆、額度跟高的租金補貼，讓申請不到社宅的年輕人一樣能夠得到居住上面的協助，第二，將要健全城市的產業，活絡城市的經濟，要提供給年輕朋友更多更好的就業機會，讓他們在台北築夢，未來將用自身在矽谷的經驗，讓台北的科技廊帶完整成形。

蔣萬安說，第三，也規畫一系列政策，協助減輕年輕人負擔，提高生育獎勵、生兩胎入住社宅有租金減免，讓年輕人願意生、敢生，養得起也住得起。

蔣萬安指出，北市府很早就注意到年輕人居住問題，前市長郝龍斌開始定為社會住宅是青年公宅，入住資格為20到40歲的年輕人，也就是專屬解決年輕人居住問題而興建，市長柯文哲上任後，接續規畫興建社會住宅，只是入住資格不再是青年限定，未來若當選市長，他將保留更高比例的社宅戶數，提供給40歲以下年輕人來居住。

蔣萬安直言，柯文哲社宅政策之所以跳票，除了溝通上出了問題，其實財務規畫、地點選擇也都出了狀況，原本柯文哲政見規畫1000億要蓋5萬戶，每一戶建築成本大概是200萬，但目前也才蓋了不到2萬戶，但每一戶建築成本就已經高達450萬，財政已經嚴重超支。

他認為，未來在台北土地取得非常困難情況下，要用多元的方式，包括公辦都更、校園改建的EOD計畫等，解決年輕人居住問題，讓年輕人繼續留在台北，「我們需要社宅，但也不只是社宅，我們需要多元政策、財務穩定，以及行政效率提升」，才能真正讓年輕人願意留在台北居住，留在台北打拚。