近期爆發團購保養品內含台灣禁用的雌激素，導致孩童性早熟，對此，小兒科醫師林智葳在臉書粉專PO文提醒，孩童攝取高熱量及高油脂食物，也容易導致性早熟，進而影響發育；此外，生活中有許多外用的瓶瓶罐罐，或是吃進的複雜食物、保健食品都含有環境荷爾蒙，長期下來可能對人體造成危害，尤其外食族更要留意盛裝食物的容器是否足以耐高溫，千萬不可不慎。

林智葳指出，女童提前在8歲、男童提前在9歲以前，出現第二性徵就稱為兒童性早熟，以比例來說，女生發生的機率大約是男生的20倍，所以家中女童在8歲以前出現乳房隆起、乳暈明顯等性徵時，一定要尋求專業兒科醫師的幫助。

原因在於，性徵的出現代表孩子已經進入青春期荷爾蒙的變化要轉大人，這之中也包含生長板的刺激與身高變高；所以性早熟的孩子另一個明顯的症狀就是身高明顯高於同齡孩子，但生長板被提前刺激的同時，也會提前關閉，所以孩子最終的身高反而較矮。

林智葳直言，造成性早熟的狀況，除了中樞性特殊原因之外，包括高熱量、高油脂以及體重超標都被認為是危險因子。過多的油脂攝取和肥胖問題會降低胰島素敏感性與混亂內分泌系統，因此垃圾食物、高溫油炸食物都不宜過量攝取。此外，許多天然原型食物可能促進性早熟，也不適合吃多，像是山藥、蜂王乳、豆漿、深海魚類、動物內臟和動物性脂肪如雞皮、雞屁股。

最後林智葳提醒，現代人生活忙碌，經常買了餐點後放置許久才有空吃，微波加熱食物更是家常便飯，要注意的是許多盛裝食物的容器都不耐高溫，經過加熱後容易溶出許多塑化劑DEHP，長期下來對於大人小孩可能會有危害，應盡量選擇耐酸鹼、耐高溫可至攝氏100～140度的5號PP材質容器。