國民黨新北市黨部今於新店區馬公友誼公園，舉辦建黨128周年黨慶大會，現場湧入逾千人。（李奇叡攝）

國民黨新北市黨部今於新店區馬公友誼公園，舉辦建黨128周年黨慶大會，逾千人出席，新北市長侯友宜和新北市議員陳儀君、劉哲彰以及初出茅廬的新北市議員候選人黃心華等人同台，盼大家團結在一起，一同當選。

選戰倒數，藍營最大母雞侯友宜持續走遍新北帶小雞，用力輔選，他下午參加黨慶大會進場時，台下民眾不斷高喊「凍蒜」，可見侯友宜人氣驚人。

侯友宜表示，黨部在主委黃志雄帶領下，大家齊心齊力為了黨、國家、人民努力做事，今天在風雨的過程中，各位還是來會場說聲生日快樂，這些日子以來很多長輩們為了守護台灣犧牲奉獻，一生一世守著國家人民，就像他當年一樣，一本初衷地愛著中國民國台灣，讓人民安居樂業，成長茁壯，彼此是最堅強的守護者。

侯友宜說，他期待不是只有新店地區，而是能為大家做事，團結在一起，一起當選；他坦言，此次新店提名的3位候選人在此次選舉中真的很辛苦，疫情之下大家都戴口罩，人與人之間互動少，大家務必「拉票、催票、投票」，讓3人都當選。

侯友宜承諾，他要永續愛國家、守護台灣這塊寶島，他與大家站在一起，誓死愛台灣這塊土地，他非常榮耀可以來到黨部，跟在座的人這些前輩一起奉獻中國民國這個國家，毅然決然守護國家。