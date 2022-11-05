年底台北市長選舉，三位候選人包括國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊以及民進黨陳時中今（5）日下午2時參加全台唯一的一場電視辯論會。黃珊珊指出，陳時中接任衛福部長成立少子化辦公室，卻開了 一次會，拿了7.91億元。不過陳時中對此問題並未回應，網友笑稱，「陳時中根本來亂的」、「不回應就算過了嗎？」「3+11也沒回啊」、「裝死」。

黃珊珊在第二階段交叉詰問第一輪時 提問，少子女化是國安危機，陳時中接任衛福部長成立少子化辦公室，卻開了 一次會，拿了7.91億元，浪費預算又不負責任，未來是否用這態度面對台北少子化問題？

對於黃珊珊指陳時中任衛福部長成立少子化辦公室，僅開一次會就拿了7.91億元一事，陳時中在辯論時並未有任何回應。

PTT網友表示，「超越我不知道，直接不回應」、「真的少子化了欸」、「少子化不是党最成功的政績嗎？」「我負責，謝謝指教」、「就說了我負責」、「陳時中根本來亂的」、「不回應就算過了嗎？」「才拿7億，差12億很多，在叫什麼叫」、「3+11也沒回啊」、「裝死」。