馬公高中校長丁志昱並頒發賴峰偉聘書，邀請他擔任創校80週年的籌備委員會顧問。（澎湖縣政府提供）

澎湖旅台鄉親人數超過100萬人以上，早年馬公高中畢業生負笈就學就業，在異鄉打拼成就非凡。澎湖縣長賴峰偉5日跨海到台北國軍英雄館，出席「馬公高中全國校友會會員大會」，向鄉親說明三任縣長任內致力推動環境綠美化、淨灘、雙語教育，未來將發展郵輪觀光，吸引國際觀光客，打造澎湖成為「國際島嶼、海上明珠」，選前大力搶攻旅外票的意圖十分明顯。

馬高全國校友會會員大會由理事長張宗元主持，總幹事黃肇國、前台北澎湖同鄉理事長唐一弘及眾校友，看到賴峰偉百忙之中趕來參加盛會感到非常開心，馬公高中校長丁志昱並頒發賴峰偉聘書，邀請他擔任創校80週年的籌備委員會顧問。

賴峰偉表示，他在1997年當選澎湖縣長，1997年至2005年擔任縣長時，即以「國際島嶼 海上明珠」為願景，當時8年任內遷墓2萬4千座、開闢300座青青草園、清除海底覆網、禁止毒電炸魚、推動環境綠美化及海洋保育工程，為澎湖的永續目標奠下國際化基礎。

賴峰說，澎湖的汙水處理設施已完成60％，網具實名制、輔導1250艘無籍船合法化、清除30萬公尺海底覆網、種苗放流超過2400萬尾、珊瑚礁栽種1萬株，使得海洋再現生機。4年間辦理淨灘超過700場、4萬2000人次參與、清理600公里海岸線、清除1800噸海廢，重現美麗澎湖灣。

對於旅外鄉親最關心的教育問題，賴峰偉說明這一屆在5鄉1市成立10所雙語實驗課程學校、3所國際雙語學園，聘請32位外籍教師駐校教學，澎湖雖是離島縣，但外籍教師與學生比率全國最高，縣府致力培養學生外語能力，幫助孩子開展國際視野。