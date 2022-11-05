苗栗縣副縣長鄧桂菊、泰安鄉長劉美蘭嘗試手作皮雕。（翻攝自劉美蘭臉書／謝明俊苗栗傳真）

每年從10月底開始，就是泰安鄉甜柿出產的時節，今年的甜柿因氣候合宜，產量及品質都非常優良，泰安鄉公所在苗栗縣政府全力支持下，利用周末假日舉甜柿節活動，歡迎大家同來泰安吃甜柿、賞音樂，還可泡好湯。

苗栗縣政府補助泰安鄉公所舉辦「2022泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴」活動，5日上午正式登場，接連兩天在泰安鄉公所新行政大樓前廣場，推銷泰安鄉最大最好吃的甜柿，以及在地的農特產品，現場並安排原住民族樂手的音樂分享，藉以來打響「泰安甜柿」知名度，並帶動泰安鄉農特產品行銷。

每年10月正值泰安鄉甜柿盛產期，泰安甜柿果實碩大、果肉甜脆、風味絕佳，甜度在15 度以上，有著消費者喜愛的高品質，尤其泰安鄉南三村所生產的甜柿與台中市和平區摩天嶺甜柿區緊鄰，品質絲毫不輸給摩天嶺甜柿。

今年泰安鄉公所特別規劃「甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴」，協助推廣泰安高品質的甜柿、在市場上打出更亮眼的成績，也邀請民眾共襄盛舉，在品嘗泰安特色農產品的同時，享受美妙的音樂饗宴。

11月5、6日兩天活動，除了有街頭藝人表演、創意皮革與手作串珠DIY、有獎徵答、各式農特產品展售會，5日的晚會邀請知名歌手家家等多位藝人歌手現場演唱，加上豐富摸彩品等多項大獎等民眾帶回家。

苗栗縣長徐耀昌表示，泰安鄉甜柿栽培面積約135公頃，年產量約130萬公斤，為本縣特產代表水果，感謝泰安鄉公所歷年推行農產品行銷不遺餘力。苗栗泰安好山好水，歡迎大家到泰安散心，參與甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴，品嘗泰安甜柿美食及溫泉好湯。