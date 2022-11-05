由《12猛漢》、《怒火邊界》製作團隊打造年度壓軸戰爭動作鉅片《決戰38度線》（Devotion）由漫威最新反派「征服者康」強納森梅傑斯 （Jonathan Majors）飾演美國首位黑人海軍航空飛官與《捍衛戰士：獨行俠》劊子手格蘭鮑威爾（Glen Powell）聯手上演跨種族的僚機情誼。

格蘭鮑威爾除了擔任該片男主角，同時也身兼製片將真人真事版的「捍衛戰士」搬上大銀幕，他分享：「《決戰38度線》改編自韓戰真人真事，早在6年前讀了傑西布朗（Jesse Brown）與托馬斯哈德納（Thomas Hudner）的故事後，就深深被打動，也與2人的家人安排見面，我承諾他們的家人將這動人故事搬上大銀幕，因為這個傳奇故事，值得被更多人看見！」

日前釋出的正式預告中，亦曝光精彩刺激的韓戰大場面，真實還原震撼飛空畫面；製作團隊為還原韓戰關鍵之役，耗資鉅額以真機實拍，出動各式美軍戰鬥機打造逼真場景，媲美《捍衛戰士：獨行俠》，讓觀眾感受最真實的戰爭體驗，一場新舊時代的空中對決，即將於大銀幕磅礡開戰。

該片描述韓戰期間，美國非裔戰鬥機飛行員傑西（喬納森梅傑斯 飾）奉命加入突擊戰鬥機中隊，認識了同為戰鬥機駕駛的托馬斯（格蘭鮑威爾 飾）。在美國種族隔離制度之下，2人發展出血濃於水的兄弟情感、一起執行超過20次戰鬥任務。一次行動中，傑西駕駛的僚機被擊落，一場驚險的救援行動即將展開。《決戰38度線》將於12月2日在台上映。